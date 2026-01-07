Al termine della rappresentazione calze colorate e piene di dolcetti preparate dalle “nonne dell’Auser” sono state offerte a tutti i bambini

Il 6 gennaio 2026 l’Auser di Pero, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Associazione Tantiquanti , ha organizzato un evento dedicato ai bambini da 0 a 100 anni.

A Pero “La befana va in vacanza”

Lo spettacolo “La Befana va in vacanza” di un viaggio durante il quale incontra e aiuta personaggi stravaganti. Prima di tornare a casa si riunisce alla sua scopina scoprendo quanto sia importante non dimenticarsi mai degli amici.

Testo e regia dello spettacolo Smeralda, attrici Carla, Laura, Lucia, Mirella e, per la prima volta Dharma.

Dopo una breve presentazione di Marinella Rossi dell’Auser è intervenute l’assessore alle politiche sociali Germana Rossi; erano presenti anche i consiglieri Maria Grazia Varano e Paola Molesini. Tutti hanno ringraziato per l’impegno e l’organizzazione.

Al termine della rappresentazione calze colorate e piene di dolcetti preparate dalle “nonne dell’Auser” sono state offerte a tutti i bambini e, a seguire, un rinfresco per grandi e piccini. È stata una bella occasione per festeggiare in allegria e con simpatia l’Epifania che, anche nel 2026, tutte le feste si porta via.

Lo spettacolo dei Tantiquanti a dicembre era stato presentato anche ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di Legnano.