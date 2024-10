Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18, presso l’area in via Giovanna d’Arco di Cerchiate - Pero, si terrà la manifestazione “Autunno nelle frazioni”, una festa per la comunità per accogliere la nuova stagione e creare spazi e occasioni di aggregazione, incontro e condivisione.

A Pero il 13 ottobre arriva "Autunno nelle frazioni"

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, accoglierà un mercatino dei sapori e dell’artigianato, spazi di incontro con le associazioni del territorio e proposte di intrattenimento per bambini e famiglie, tra cui laboratori, teatro di marionette, artisti di strada, musica e dj set.

L’evento vedrà anche la partecipazione dei volontari della Protezione civile di Pero.

Il programma

Dalle 10

Mercatino dei sapori e dell’artigianato, con caldarroste, miele e prodotti delle api, funghi, zucche e prodotti autunnali, e vendita di oggettistica e prodotti home made.

Punto ristoro, con crepes dolci e salate, zucchero filato, popcorn, vin brulé e caldarroste gratuite.

Dalle 11 alle 14

Workshop e laboratori

Mani in Zucca! Laboratorio di intaglio e decorazione della zucca.

Castelli incantati e altre storie. Intrattenimento con i burattini (fiabe e racconti della tradizione popolare).

Aspettando Halloween. Laboratorio creativo.

Dalle 15 alle 18

L’angolo della biblioteca. Letture e coccole.

Durante la giornata

Animazione

L’uomo delle Bolle giganti

Aladin Mangiafuoco

Teatro di strada con Ape Maia equilibrista e le magie di Mago Merlino

Calciobalilla umano

Dardo gigante con palloni e frecce

Bum Bum Ball

Musica diffusa e dj set

Giuseppe Vatalaro, assessore del Comune di Pero con deleghe allo Sviluppo economico, al Commercio e Industria, alle Società controllate e partecipate e alla Riqualificazione delle Frazioni, commenta: «Il nuovo assessorato intende coinvolgere maggiormente rispetto a quanto avvenuto in passato sia la cittadinanza che gli operatori commerciali e rilanciare la presenza degli uni e degli altri sul territorio, accompagnando l'evento con iniziative di animazione gratuite».