Partita a carte finisce in tragedia: scoppia una lite, muore 78enne

Una partita a carte come tante, a un certo punto gli animi si accendono, scoppia la lite e un 78enne accusa un malore: soccorso dall'ambulanza, viene trasportato all'ospedale e muore poco dopo.

Lite per la partita a carte: muore 78enne

E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, al Centro sociale Pertini-Il salice di Legnano. La discussione per futili motivi si è verificata nell'area prospiciente al bar e ha coinvolto due persone che erano sedute al tavolo di gioco e che dalle parole sono passate alle vie di fatto. Ad avere la peggio è stato G.V., classe 1946, residente in città. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e l'automedica. L'uomo, dopo essere stato sottoposto alle manovre di rianimazione, è stato condotto al Pronto soccorso in codice rosso ma per lui non c'è stato nulla da fare: è infatti deceduto poco dopo.

Sull'episodio indaga la Polizia di Stato

A indagare sull'episodio è la Polizia di Stato, che sta ascoltando tutte le persone che hanno assistito alla discussione per poter ricostruire con precisione l'accaduto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà sottoposta ad autopsia. Gli agenti del Commissariato di via Gilardelli stanno vagliando anche le immagini delle telecamere che però stando ai primi riscontri, pare non inquadrino il punto in cui si è verificata la lite.