A Parabiago un annullo filatelico speciale per l’800° anniversario della morte di San Francesco

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Sabato 10 ottobre, nella chiesa di piazza Maggiolini a Parabiago, Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi con uno speciale annullo filatelico dedicato alla mostra “Eggs on the Moon – Laudato sii”. L’iniziativa nasce per valorizzare, attraverso la filatelia, l’incontro tra arte, spiritualità e territorio.

Ispirata al Cantico delle Creature, l’esposizione propone una rilettura contemporanea del messaggio francescano di armonia tra uomo e creato. Promossa dal Comitato Organizzativo presieduto da Antonio Patanè, offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sui valori della fraternità, della custodia del creato e della speranza. Sarà inoltre esposta una copia dell’originale del testamento spirituale di San Francesco. Protagonista della mostra sarà il maestro Giorgio Arrigoni, autore del progetto artistico Eggs on the Moon.

La cerimonia di bollatura

La cerimonia di bollatura è in programma alle 14.30. Interverranno Giacomo Sartori, sindaco di Parabiago; il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; don Maurilio, prevosto della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso; Antonio Patanè, in rappresentanza del Comitato Organizzativo; il maestro Giorgio Arrigoni e rappresentanti di Poste Italiane.

Per l’appuntamento Poste Italiane ha realizzato anche una cartolina filatelica che riproduce un’opera di Giorgio Arrigoni con il volto di San Francesco.

Filatelia e San Francesco

Allo stand saranno disponibili la cartolina dedicata, i prodotti emessi per l’Ottavo Centenario di San Francesco d’Assisi e per il Cantico delle Creature, insieme alle più recenti emissioni filateliche.

Per informazioni sul mondo della filatelia: filatelia.poste.it.