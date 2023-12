A Parabiago la consegna di benemerenze civiche e stelle iridate

Si è svolta nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 dicembre, a Parabiago la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche e delle Stelle iridate in memoria di Libero Ferrario. Premiati i ragazzi che si sono distinti per meriti nel mondo dello sport. Spazio anche all'intitolazione di largo Santino Ceriani.

Un evento segnato da una serie di momenti

E' stata la sede della Società Ceriani, angolo tra via Del Riale e via Spagliardi a Parabiago, nella mattinata odierna ad ospitare l'evento che si è caratterizzato per una serie di momenti: dalla consegna delle benemerenze civiche a quella delle stelle iridate fino ad arrivare all'intitolazione di largo Santino Ceriani. Subito l'Amministrazione comunale ha scelto di consegnare due benemerenze civiche, una tradizione inaugurata nel 2005 in occasione del ventesimo anniversario del conferimento a Parabiago del titolo di città.

Ecco i premiati e le rispettive motivazioni

Ecco l'elenco, con le rispettive motivazioni, dei premiati:

- Santino Ceriani Srl, società fondata nel 1923 (Santino Ceriani decide di dedicarsi alla vendita delle automobili con il Gruppo Fiat. Quindi il 2023 segna un secondo centenario per la Città di Parabiago)

Motivazione: Gruppo imprenditoriale parabiaghese la cui alba si è forgiata nella gavetta che esalta genio e sacrificio, ha concorso significativamente per un intero secolo alla modernizzazione della società italiana, diffondendo con impareggiabile professionalità l'uso dell'autoveicolo nelle sue molteplici accezioni. Il fondatore, Santino Ceriani, ha dato anche prova del suo fiero legame alla collettività cittadina, allorché, con altri, ha spinto il ciclista Libero Ferrario sul gradino più alto del mondo grazie alla comune passione per la bicicletta.

Sandro Cogliati è stato Direttore Sportivo di Andrea Montoli nella categoria giovanissimi e fino ai 12 anni

Nato a Parabiago (Mi) il 6 marzo 1945. Un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita a far crescere le nuove leve del ciclismo cittadino. Si è distinto per il suo impegno disinteressato, la serietà nel difficile compito di prendersi cura di bambini anche molto piccoli e la sua capacità di proporre, con la leggerezza di un gioco, le difficoltà e le fatiche di uno sport impegnativo quale il ciclismo.

La consegna delle stelle iridate in memoria di Libero Ferrario

Dopodiché c'è stata la consegna delle “Stelle Iridate in memoria di Libero Ferrario”. Una novità voluta dall’AC su spinta e idea del Sindaco con la finalità di onorare i successi sportivi dei giovani atleti parabiaghesi sulle orme di Libero Ferrario. Ovvero da primo campione italiano in ciclismo… a ulteriori campioni in tutte le discipline sportive.

Martina Alzini nata a Legnano il 10/02/1997 – Segmento: Ciclismo

“Una carriera sportiva vissuta con passione e perseveranza nonostante la giovane età. Un percorso di successi iniziato nel 2013 con la vittoria della medaglia d'oro nella gara in linea su strada al Festival olimpico della gioventù europea di Utrecht. Da allora per Martina è stato un susseguirsi di traguardi e successi conquistati con sorriso, sacrifici e tanta determinazione. Passata con estrema facilità da campionessa italiana Juniores a campionessa del Mondo, sembra indossare il ‘ciclismo’ come una seconda pelle sfidando dure prove su pista e su strada. Una carriera tutta in volata che la porta nel 2019 ad ottenere i principali risultati su pista: vince la prova di Coppa del mondo di inseguimento a squadre a Hong Kong in quartetto con Balsamo, Cavalli e Paternoster, e il terzo titolo europeo Under-23 di inseguimento a squadre (pur da riserva) a Gand con Balsamo, Cavalli, Guazzini e Paternoster. Si guadagna poi la medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre agli Europei Elite di Apeldoorn con le stesse quattro compagne. Partecipa anche ai Giochi europei di Minsk, arrivando 39ª nella gara in linea su strada, quinta nell'inseguimento su pista e soprattutto vincendo la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre su pista in quartetto ancora con Balsamo, Cavalli e Paternoster"

Sofia Moroni nata il 25/09/2007 a Legnano (Mi) - Segmento: Pallavolo

Società: Sant’Ambrogio Parabiago ASD-APS

Qualificazione ai Campionati Europei Under 17 femminili (luglio 2023) con vittoria del "miglior centrale". L'esito degli europei (Italia - Estonia 3-0) ha visto brillare Sofia Moroni, centrale, che ha chiuso con 15 punti, 4 ace e ben 6 muri-punto. Accesso ai campionati di Serie B1 (campionati nazionali giovanili femminili) categoria under 18

Andrea Montoli nato a Rho il 09/04/2002 – Segmento: Ciclismo

Andrea inizia la sua crescita giovanissimo nelle file S.C. Saronni, è un atleta molto legato ai fratelli Saronni ai quali riconosce la propria preparazione sportiva, in particolar modo porta con sé l’esempio del Campione mondiale Beppe Saronni. Suo Direttore Sportivo è

stato Sandro Cogliati fino ai 12 anni e poi il via verso la categoria esordienti e successivamente alla categoria allievi. E poi, la sua più grande sfida che vince come il più grande campione mondiale e sconfigge un tumore tornando in sella solo un anno dopo vincendo tre competizioni e approdando nel biennio 2019/2020 nella categoria Juniores nella Canturino Cantù. Conquista il titolo di Campione Italiano a Montegrotto Terme il 5 settembre nel 2020 (il destino… stesso giorno in cui nel 1982 Beppe Saronni indossa la

maglia iridata a Goodwood). Il trampolino che lo porta a diventare professionista arriva dopo la vittoria del Trofeo Buffoni, prestigiosa gara internazionale. Viene chiamato dal Team Development Eolo-Komata squadra spagnola ed entra nella categoria Under23.

Partecipa nel 2022 e nel 2023 a due giri d’Italia Under 23 arrivando 35° nella classifica generale e 10° tra gli italiani. E via una serie di altri successi sportivi finché di nuovo è costretto a fermarsi per una frattura causata dalla caduta dovuta a una moto staffetta

incurante. Ma lo aspetta un 2024 ricco di appuntamenti e di gare da vincere.

Luca Pappalardo nato il 28/01/2008 a Magenta (Mi) - Segmento: Arti Marziali

Società: Kankudojo Arti Marziali Parabiago

Nel 2023 Luca è salito sul primo gradino del podio conquistando ben tre titoli regionali e due nazionali; fino a qualificarsi 3° CLASSIFICATO ASSOLUTI EUROPEAN KARATE CUP il 4 e 5 NOVEMBRE scorsi nella categoria KUMITE CADETTI – 55KG

Gaia Iaquinangelo nata il 03/03/2003 a Rho (Mi) - Segmento: Ginnastica Ritmica Società: Arteritmica Parabiago

Instancabile e appassionata atleta, raggiunge i suoi più elevati traguardi sportivi nel 2022 e nel 2023 conquistando il podio in tutti i tre le postazioni sia in campionati regionali, nazionali e di eccellenza. I titoli e successi conseguiti sono tanti, ci piace ricordare il primo il PRIMO POSTO SERIE D LD fase regionale nel 2023; è 2^ classificata al Campionato d’Insieme Eccellenza prima gara regionale e 3^ classificata nello stesso Campionato seconda gara regionale… ma soprattutto nel 2023 è 1^ classificata al Campionato individuale fase regionale specialità cerchio e al Campionato individuale fase regionale specialità palla.

L'intitolazione Santino Ceriani

Infine l'intitolazione largo Santino Ceriani

“A Parabiago Santino Pasquale Ceriani, già affermato costruttore di biciclette di marchio Excelsior con cui il valente ciclista Libero Ferrario ha vinto numerose corse, getta il seme, diventando concessionario FIAT, dal quale fiorirà una realtà che per cento anni (1923-2023) ha promosso con successo l’uso dell’automobile quale strumento di progresso dell’umanità. A Parabiago Libero Ferrario porta, per la prima volta in Italia, la maglia di campione del mondo conquistata nella corsa ciclistica gareggiata a Zurigo il 25 Agosto 1923. Ceriani e Ferrario, due amici, due parabiaghesi che rimarranno perennemente nella storia della città”