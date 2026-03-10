A Martina Maerna il premio «Il Volto delle donne» 2026

È stato assegnato a Martina Maerna, 35 anni, il premio «Il Volto delle donne». Domenica 8 marzo nella sala Polifunzionale si è tenuta la premiazione da parte dell’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative «Femminile Plurale» che si sono svolte nel weekend in occasione della Giornata internazionale della donna. «Complimenti alla nostra giovane concittadina Martina Maerna, che premiamo come “Volto delle donne” 2026 di Corbetta – ha affermato la vice sindaco Linda Giovannini – Il motivo per cui quest’anno abbiamo scelto questa donna tra tante altre donne è quello che di eccezionale ha fatto e che può essere davvero di grande significato e ispirazione per tutti noi: grazie al suo coraggio e al suo profondo spirito di solidarietà ha salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco».

Le manovre salvavita

A ricordare e ripercorrere la vicenda che ha visto protagonista Martina Maerna è stato il sindaco Marco Ballarini: «Il senso de “Il volto delle donne” è quello di premiare lo straordinario nell’ordinario, quindi riconoscere chi nella quotidianità ha fatto qualcosa di straordinario. Un venerdì mattina la nostra concittadina andava al lavoro come tutte le mattine quando, parcheggiando la macchina a Rho prima di andare al suo posto di lavoro, la sua attenzione è stata attirata da una persona che stava male e si è accasciata al suolo perché il suo cuore si era fermato. Allora senza pensarci un secondo è corsa a fare le misure di rianimazione, tenendosi in contatto con la centrale, che nel giro di qualche minuto ha fatto arrivare un’ambulanza. Nell’attesa Martina Maerna ha tenuto in vita quella persona in modo che quando è arrivata l’ambulanza col defibrillatore ha potuto fare ripartire il cuore e la persona è stata poi trasportata in codice rosso al Niguarda e ha avuto la possibilità di continuare a vivere. Quello che ha fatto la nostra giovane cittadina di Corbetta è quindi stato un qualcosa di straordinario in una normale mattina di lavoro», ha sottolineato.

Il volontariato in Croce Bianca

In quell’occasione, avvenuta mesi fa, l’intervento della giovane corbettese, che da 12 anni è volontaria della Croce Bianca di Milano, da sette anni nella sede di Sedriano e nei cinque anni precedenti in quella di Magenta, è stato determinante. La sua prontezza ha rappresentato la salvezza per quell’uomo di circa cinquant’anni che era andato in arresto cardiocircolatorio nei pressi della stazione ferroviaria, proprio vicino a dove la donna aveva appena posteggiato la sua auto. L’intervento di una figura competente, quale Martina Maerna, in quel frangente è stata provvidenziale. Di qui il riconoscimento, consegnato alla presenza anche di alcuni suoi compagni volontari della Croce Bianca, la cui motivazione è stata espressa dal sindaco.

Le motivazioni del premio

«A nome mio e di tutta la Città di Corbetta faccio le più vive congratulazioni alla nostra concittadina Martina Maerna, vincitrice del premio “Il Volto delle Donne 2026”. Un grande, grandissimo applauso per lei, un esempio di virtù e solidarietà per tutte le donne di Corbetta e per ogni cittadino. Nonostante la giovane età, Martina è da anni soccorritrice della Croce Bianca: desideriamo esprimerle la massima riconoscenza per il profondo spirito di solidarietà dimostrato nel salvare vite umane, in questi anni di diffusa indifferenza – ha affermato Marco Ballarini – Mentre si trovava fuori servizio, Martina ha salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco praticandogli le manovre di rianimazione salvavita. Le siamo grati per la sua scelta di coraggio e valore encomiabili, a cominciare dal non voltarsi dall’altra parte nel momento del bisogno. I miei complimenti a Martina Maerna, luminosa ispirazione per la nostra comunità e per le nuove generazioni».

Il commento di Martina Maerna

A lei l’Amministrazione comunale ha quindi consegnato la pergamena de «Il Volto delle donne» e una medaglia simbolo della città di Corbetta. «Ricevere questo premio è stato per me un grande onore, soprattutto in occasione della Festa della donna – racconta Martina Maerna – Questo riconoscimento non è solo mio ma di tutti i volontari che ogni giorno scelgono di aiutare gli altri. In dodici anni di servizio in ambulanza ho imparato che dietro ogni intervento ci sono una vita, una famiglia e una storia e ho scoperto il vero significato di parole come gratitudine, umiltà e solidarietà verso chi ha bisogno. Cercherò sempre di portare avanti quanto fatto fino a oggi con lo stesso spirito».