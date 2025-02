A Magenta arriva il gastroenterologo giapponese Naohisa Yahagi

Nuovo importante evento di caratura internazionale per l’ASST Ovest Milanese che vedrà la visita a Magenta del Professor Naohisa Yahagi, noto in tutto il mondo per il suo contributo pionieristico nel campo della Gastroenterologia.

Il professore visiterà dal 19 al 21 febbraio prossimi la Divisione di Gastroenterologia della ASST Ovest Milanese. Accolto dal Dott. Pietro Gambitta, Direttore della Gastroenterologia della ASST Ovest Milanese, il Professor Yahagi terrà una conferenza nella prestigiosa cornice di Casa Giacobbe, a Magenta (via IV Giugno, 80), venerdì 21 febbraio, a partire dalle 19.30. L’incontro è organizzato con il patrocinio del Comune di Magenta e con il contributo della Fondazione degli Ospedali. Il Professor Yahagi, Professore di Medicina e Direttore della Divisione di Ricerca e Sviluppo per Trattamenti Minimamente Invasivi presso il Cancer Center della Keio University di Tokyo, è celebre per aver sviluppato la dissezione endoscopica sottomucosa (ESD), una tecnica all’avanguardia che offre un’alternativa meno invasiva alla chirurgia tradizionale per il trattamento delle neoplasie precoci del tratto gastroenterico.

“Questa tecnica, in Lombardia – sottolinea il Direttore Generale Francesco Laurelli - è resa possibile e ancora più efficace grazie alle campagne di screening e prevenzione per il tumore del colon-retto, proposte dalla Regione. Campagne per le quali la nostra ASST è parte attiva”. L'aspetto innovativo della metodica è rappresentato dalla possibilità di resecare le neoplasie precoci benigne e maligne del tratto gastroenterico con la stessa efficacia e radicalità dell'intervento chirurgico, evitando in tal modo la demolizione dell'organo ed offrendo al paziente una migliore qualità di vita postoperatoria.

Il commento del direttore sanitario

“La visita di questo illustre ospite rappresenta una grande occasione per i medici gastroenterologi dell’ASST Ovest Milanese – commenta il Direttore Sanitario Valentino Lembo - che potranno beneficiare dell’esperienza e della conoscenza del Professor Yahagi e la sua presenza è vista come un’opportunità di crescita e di miglioramento nella gestione dei pazienti affetti da patologie gastroenteriche oncologiche nella nostra Regione”.

La Conferenza del 21 febbraio sarà un momento importante anche per i cittadini, che avranno la possibilità di ascoltare direttamente - a cura del Dott. Gambitta - i dettagli di questa innovativa procedura e le sue future implicazioni nel trattamento delle patologie gastroenteriche.

Un grande evento per Magenta

"Ancora una volta Casa Giacobbe, luogo simbolo della Battaglia di Magenta e della storia della nostra Città, ospiterà un evento di grande rilievo e che vedrà protagonista la ASST Ovest Milanese e le sue strutture ospedaliere afferenti", commenta il Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo. "Siamo felici di accogliere il prof. Yahagi, luminare di fama mondiale, che porterà la sua esperienza e condividerà le tecniche all'avanguardia da lui sviluppate con il personale medico ospedaliero della nostra ASST specializzato in patologie gastroenteriche e oncologiche".

L’evento si concluderà con un rinfresco.