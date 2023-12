A Lucernate il presepe si è messo il «Cappotto»

Nel cortile del palazzo di via Pavese 9 a Lucernate di Rho il presepe condominiale si è messo letteralmente il «Cappotto».

Recuperati gli avanzi del cappotto termico per rifare la facciata

Come? A marzo sono iniziati i lavori del 110, fortunatamente quasi terminati nonostante le discussioni che, inevitabilmente tra condomini in queste situazioni, sono all’ordine del giorno. Il percorso per arrivare al compimento del bonus per la ristrutturazione è stato tortuoso e non sempre di facile gestione. Nonostante tutto, i condomini di Lucernate: Maurizio, Michela, Paolo e Antonella, sono arrivati alla fine dei lavori con sorriso e tanta inventiva fino a decidere di recuperare gli avanzi del cappotto termico per costruire un presepe che ha riempito gran parte dell’ingresso.

Il presepe creativo contro ogni spreco si può vedere dalla strada

In queste ultime settimane si sono impegnati a realizzare le statue dal taglio alla pittura dei pezzi riciclati, fino alla posa di luci offerte da altri inquilini che, al calar del sole, possono godere di una composizione unica nel quartiere. Il presepe creativo contro ogni spreco si può vedere direttamente dalla strada.