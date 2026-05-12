A Lezzeno per rendere omaggio ai partigiani vittuonesi Restelli e Pozzi

Una giornata a Lezzeno, sul Lago di Como, per ricordare e commemorare i partigiani vittuonesi Elisa Restelli e Giampiero Pozzi.

L’Anpi ha commemorato i partigiani vittuonesi Restelli e Pozzi

È quella organizzata dalla sezione Anpi di Sedriano-Vittuone Carlo Chiappa “Abele”, in collaborazione con alcuni membri della sezione Anpi Est Lago Enrico Caronti, sabato 9 maggio, quando un gruppo di 30 persone ha raggiunto il paese in provincia di Como per onorare la memoria di Restelli e Pozzi.

Chi erano i due giovani antifascisti uccisi nel 1944 a Lezzeno

Giampiero Pozzi, nato a Vittuone il 14 marzo 1922, era entrato a far parte del gruppo partigiano della zona, di cui faceva parte anche il sedrianese Leopoldo Fagnani, detto “Poldino”, che operava sotto il comando del sedrianese Carlo Chiappa “Abele”. Anche Elisa Restelli era di Vittuone; era nata il 23 giugno 1921 e con il tempo aveva instaurato una stretta relazione con Pozzi. In seguito a delazioni però, il 10 agosto 1944 la milizia fascista operò un vasto rastrellamento nel territorio. Tra gli altri, riuscirono ad arrestare Poldino Fagnani e Pierino Beretta di Corbetta, ma Giampiero Pozzi riuscì a fuggire rifugiandosi nella zona del Lago di Como, seguito dalla sua compagna Elisa Restelli. Lì presero contatti con i partigiani della zona. Era il 29 novembre 1944 quando Pozzi venne individuato, preso e ucciso dalla banda fascista Tucci proprio a Lezzeno. Poco dopo anche Restelli subì la stessa sorte.

L’omaggio alle lapidi (recentemente ripristinate da volontari dell’Anpi)

Per non dimenticare le loro storie e il loro sacrificio in nome della Resistenza, la sezione Anpi Sedriano-Vittuone, insieme anche ad alcuni famigliari di Elisa Restelli, sabato ha raggiunto le lapidi a loro dedicate a Lezzeno (ripristinate da alcuni volontari dell’Anpi qualche settimana fa). Dopo due momenti commemorativi, prima alla targa di Restelli e poi di Pozzi, si sono svolti un pranzo conviviale e una breve visita al Santuario della Madonna del Ghisallo con i suoi cimeli dei campioni del ciclismo.