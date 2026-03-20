La culla è concepita come uno spazio discreto, protetto e accogliente, pensato per custodire il neonato nei suoi primi momenti di vita

La Città accoglie un progetto di grande valore sociale e umano: la realizzazione di una “Culla per la Vita” presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Legnano.

A Legnano nasce “Una culla per la vita”

La “Culla per la Vita” è un presidio sicuro e protetto che consente, nei casi più estremi, a una madre in grave difficoltà di affidare il proprio neonato in assoluto anonimato, garantendo al bambino protezione immediata, sicurezza e assistenza sanitaria tempestiva. Si tratta di uno strumento pensato per prevenire situazioni drammatiche e offrire una possibilità concreta a chi, in un momento di profonda fragilità, non conosce altre alternative.

La culla è concepita come uno spazio discreto, protetto e accogliente, pensato per custodire il neonato nei suoi primi momenti di vita con la massima sicurezza. Al suo interno l’ambiente è mantenuto a temperatura controllata e monitorato costantemente, affinché il bambino sia subito al sicuro. Nel momento in cui il neonato viene adagiato nella culla, un sistema automatico invia immediatamente una segnalazione al personale sanitario ed ai soccorritori presenti nella sede, attivando in pochi istanti la rete di assistenza necessaria. In questo modo il piccolo viene preso in carico con rapidità e accompagnato nel percorso di tutela previsto dalla normativa italiana.

La sede della Croce Rossa

La sede della Croce Rossa di Legnano rappresenta il luogo ideale per ospitare questa iniziativa: il Comitato è infatti operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con personale formato e mezzi di soccorso pronti ad intervenire in qualsiasi momento.

La realizzazione della Culla per la Vita avviene grazie all’impegno diretto del Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana e sarà resa possibile anche attraverso raccolte fondi ed iniziative dedicate, che verranno organizzate nei prossimi mesi per coinvolgere la comunità nel sostegno concreto del progetto. A breve saranno comunicati i primi eventi e le modalità con cui cittadini, associazioni e realtà del territorio potranno contribuire in prima persona a questa importante iniziativa.

La Culla per la Vita rappresenta un importante punto di riferimento non solo per la città di Legnano, ma per tutto il territorio dell’Alto Milanese e delle aree limitrofe, offrendo un presidio concreto a tutela della dignità della persona e della vita, a partire dai suoi primi istanti.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione della Croce Rossa Italiana, che da sempre opera per la protezione della vita, per il sostegno alle persone più vulnerabili e per la promozione di una cultura di solidarietà ed umanità.

Ulteriori dettagli relativi alle tempistiche di realizzazione e all’inaugurazione ufficiale della struttura saranno comunicati prossimamente.