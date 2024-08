Sono state posizionate oggi, 8 agosto 2024, e entreranno in funzione nei prossimi mesi a Legnano, le tre ecoisole smart per la raccolta differenziata dei rifiuti per strada.

A Legnano arrivano le Ecoisole Smart per la raccolta rifiuti

Tre ecoisole, tre luoghi destinati a diventare il punto di riferimento per i cittadini legnanesi che non disdegnano di avere la comodità a portata di mano, ma che hanno anche a cuore l’ambiente e sanno bene quanto sia importante differenziare nel modo corretto.

Grazie ai fondi del PNRR e al progetto presentato dal Comune di Legnano e da Aemme Linea Ambiente, in città sono arrivate questa mattina le tre strutture smart che assomigliano a distributori automatici, ma che non erogano nulla: anzi, “mangiano” certe tipologie di rifiuto, grazie alle quattro “bocche” di cui sono dotate. Una è destinata ai piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche), come telefoni cellulari, telecomandi, lettori MP3, radiosveglie, ferri da stiro, trapani, rasoi elettrici e spazzolini elettrici; un’altra è invece dedicata al conferimento dei piccoli oggetti in metallo (pentole, coperchi, posate, utensili da cucina, attrezzi per il bricolage), la terza è dedicata ai toner e alle cartucce a getto d’inchiostro e la quarta ai cosiddetti “piccoli ingombranti”, quali i giocattoli, le borracce in plastica, i piccoli soprammobili, gli appendini in plastica, i recipienti in plastica dura come i catini, i secchi, le bacinelle (purché rigorosamente puliti e privi di residui). Molti di questi rifiuti finiscono spesso impropriamente nel sacco grigio del secco, con un aggravio di costi per i cittadini e un danno all’ambiente. Ecco, dunque, l’utilità di queste nuove strutture.

Accessibilità H24

Alle tre ecoisole (che rappresentano un’alternativa alla piattaforma rifiuti di via Novara, dove sono comunque presenti spazi destinati al conferimento delle tipologie di rifiuti sopramenzionate), si può accedere in qualsiasi giorno e senza limiti di orario, essendo le stesse installate su suolo pubblico: una nel rione Frati, in via Caravaggio, a poca distanza dal distributore automatico dei sacchi con il Tag per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, un’altra all’esterno del cimitero di corso Magenta (sul lato che confina con l’imbocco di via San Michele del Carso) e un’altra nel parcheggio antistante l’asilo nido Aldo Moro di via Sauro.

Per poter usufruire delle ecoisole che, giova precisarlo, sono destinate solo alle utenze domestiche, occorre la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari. Il sistema riconosce l’utente e apre in automatico le singole bocche di carico (è sufficiente avvicinare la mano alle stesse).

L'attivazione nei prossimi mesi

Come indicano i cartelli affissi direttamente in loco, le tre strutture sono in fase di allestimento. Per ragioni organizzative sono state installate con largo anticipo rispetto alla loro messa in opera e ai collaudi, che saranno effettuati nei prossimi mesi. Pertanto non è ancora possibile utilizzarle per il conferimento dei rifiuti. Sarà premura di AEMME Linea Ambiente comunicare ai cittadini la data della loro attivazione, (secondo un cronoprogramma concordato con il Comune) e spetterà sempre ad ALA (attraverso i propri operatori), lo svuotamento dei quattro comparti, quando saranno saturi di materiali depositati dai cittadini.

Per evitare il loro utilizzo improprio, ciascuna delle tre strutture è dotata di una telecamera.

Concludiamo con una curiosità: l’energia elettrica necessaria al funzionamento di tutte e tre le ecoisole (strutture che si stanno diffondendo sempre di più, non solo nei paesi di villeggiatura a beneficio dei turisti, ma anche nelle grandi città), viene assicurata da pannelli fotovoltaici installati sulla loro copertura: questo fa sì che siano energeticamente autosufficienti.