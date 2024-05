A Lainate avanzano i lavori legati al Pnrr

Nel 2022 Lainate ha ottenuto quasi 4 milioni di euro per i lavori legati al Pnrr. Dal refettorio della scuola di via Litta a Villa Toselli: il punto della situazione.

Il punto sui lavori: dal refettorio a Villa Toselli

Prende forma la riqualificazione del refettorio, ma non è l’unico progetto del Pnrr in aggiornamento. Nel 2022 l’Amministrazione ha ottenuto quasi 4 milioni di euro per la realizzazione di importanti progetti. Oltre al nuovo refettorio della scuola primaria di via Litta, i fondi sono stati impegnati anche per la sistemazione del centro civico di Barbaiana, la sistemazione della palazzina ex podere Toselli, progetti di digitalizzazione e l’intervento sull’area di Cascina Panigadi. Per quanto riguarda il nuovo refettorio sta prendendo forma la riqualificazione dei circa 400 metri quadri adiacenti l’edificio scolastico. La struttura è a buon punto: l’obiettivo è attivare il nuovo servizio durante l’anno scolastico 2024-25 e liberare gli spazi attualmente in uso che potranno essere utilizzati dalla scuola per attività di didattiche e di laboratorio.

1 milione a testa per l'ex Cascina e il centro civico

Sono stati conclusi in via Sant’Alberto gli interventi di demolizione dei fabbricati nell’area nota come "ex Cascina Panigadi". Intervento finanziato dal Pnrr del valore di circa 1 milione di euro che ha portato alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza dell’area, oltre alla demolizione degli edifici con pulizia e riordino dell’area verde. Attraverso questo recupero l’Amministrazione intende arrivare ad una rinaturalizzazione di uno spazio di circa 20mila metri quadri, restituendo un’area verde alla città che finora è stata inaccessibile. 1 milione di euro anche i lavori al centro civico di Barbaiana, di cui è prevista la completa ristrutturazione. L’obiettivo è riqualificare e adeguare completamente l’edificio di piazza Vittoria-via san Bernardo ai nuovi standard di efficientamento energetico e sicurezza: si sta provvedendo alla sostituzione del tetto e degli infissi, alla realizzazione del nuovo accesso e aggiornamento delle misure antincendio dell’auditorium e alla riqualificazione dei servizi igienici. Per ciò che riguarda l’ex Villa Toselli i cantieri sono finalizzati alla riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio che sarà riorganizzato anche negli spazi, rimanendo sempre a disposizione delle associazioni di volontariato. Sarà creata anche una sala riunioni.

Progetto digitalizzazione

Il progetto digitalizzazione, che ha preso il via nel 2020, ha previsto l’attivazione del servizio su App-Io, l’attivazione del servizio PagoPa per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, la realizzazione e messa online del nuovo sito web, la rete telefonica Ip nelle sedi comunali, l’istituzione del numero verde di assistenza ai servizi digitali per cittadini e la messa a disposizione di rete pubblica wifi nell’area centrale della città.

La soddisfazione dell'Amministrazione

Grande soddisfazione è stata espressa da parte dell'Amministrazione, sia nelle parole del sindaco Andrea Tagliaferro, sia in quelle dell'assessore ai Lavori Pubblici Natalino Zannini.

"È stata una bella e grande sfida portare avanti questi progetti - afferma l’assessore - In un contesto dove la pubblica Amministrazione è sempre accusata di essere lenta e poco efficiente noi abbiamo fatto la nostra parte con determinazione, professionalità e grande passione. Quattro progetti da circa 1 milione di euro ciascuno con finanziamenti assegnati a luglio 2022, lavori affidati entro luglio 2023 ed avviati nelle settimane successive. Ad oggi stanno rispettando le tempistiche: alcuni sono già ultimati e gli altri saranno conclusi nei prossimi mesi".

Aggiunge il sindaco: