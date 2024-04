Green Day a Lainate, raccolti oltre 50 sacchi di rifiuti

Grande successo per l'iniziativa Green Day a Lainate in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Raccolti oltre 50 sacchi di rifiuti dal Gruppo Natura Lainate.

Pulizia e bonifica del territorio

In occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta per il 22 aprile, anche il Gruppo Natura Lainate attualmente costituito da: Circolo Acli Lainate, Avis Lainate, Osservatori del Verde e gli Amici del Bosco, ha voluto

aderire a questa manifestazione con attività di pulizia e bonifica di alcune zone del territorio. L’iniziativa denominata Green Day, fa seguito all’attività di marzo con la piantumazione di una trentina di piante e piantine da parte delle 4 associazioni .

Raccolti oltre 50 sacchi

L'appuntamento è stato fissato per sabato 20 aprile e grazie anche alla bella, ma ventosa giornata, sono stati raccolti una cinquantina di sacchi contenenti materiali vari in vetro, plastica, gomma e carta. Le aree interessate sono state: la zona a nord di Lainate al confine con Garbagnate e il parcheggio di via Prima Strada. Nel contempo gli Amici del

Bosco stanno continuando il taglio dell’erba al bosco del Percorso Vita. Tra i volontari ha prestato la sua opera anche Natalino Zannini, attuale vicesindaco di Lainate.