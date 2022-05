A inizio giugno parte la quinta edizione dell'Adidas playgorund

L'iniziativa da non perdere

The Opening sarà infatti il primo evento ufficiale all’interno di Adidas PML 2022.

Sarà IL CENTRO, l’iconica galleria commerciale alle porte di Milano, la cornice dell’apertura dell’attesissima 5^ edizione di adidas Playground Milano League.

La quinta edizione del progetto

Il più importante progetto mai realizzato sui playground milanesi che dal 2018 popola i campetti e i Municipi della città nei mesi estivi, organizzato da Scuola Basket Sound ASD.

The Opening sarà infatti il primo evento ufficiale all’interno di adidas PML 2022: l’appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 giugno, nell’area fronte Viridea de IL CENTRO di Arese, per un weekend ricco di sport, musica, divertimento e tante sorprese. Oltre ai tornei di basket 3x3 dedicati alle categorie maschili e femminili, infatti, saranno numerosi i momenti di gioco libero e challenge con premi in palio con coinvolgeranno tutti i frequentatori de Il Centro.

La partecipazione sarà gratuita ed aperta a tutti. IL CENTRO sostiene il progetto adidas PML per il suo format inclusivo e per le finalità di sostenibilità e di responsabilità sociale verso la comunità e il territorio.

L'evento

Adidas Playground Milano League è basket 3x3 sul playground della città (6 categorie di cui 2 femminili, 3 maschili e una di basket in carrozzina) e minibasket per i più piccoli e le loro famiglie, ma non è solo sport. Il calendario di eventi include infatti momenti dedicati all’arte di strada all’interno del progetto Street Art Experience: tema portante dell’edizione 2022 sarà la street music con DJ Aladyn e Andrea Baroldi quali protagonisti d’eccezione di The MINALS, il grande evento finali di adidas PML che andrà in scena il 7 luglio.

Centrali in adidas PML sono anche i temi di sostenibilità ambientale nell’ambito del progetto Playgr…een che ha come advisor BASE (Bicocca Ambiente Società Economia), struttura dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: focus del progetto l’importanza della transizione verso un’energia pulita, la mobilità sostenibile, la raccolta differenziata e la valorizzazione dell’acqua pubblica.

Come ogni anno adidas PML porta avanti anche un progetto di responsabilità sociale che per questa edizione sarà finalizzato al reperimento di risorse alimentari per la preparazione di kit da consegnare ad alcune associazioni del territorio: obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere gli stakeholder di Playground Milano League in un’esperienza che consenta loro di dare un contributo attivo a sostegno della comunità e del territorio.

A IL CENTRO il gioco sta per cominciare con The Opening, primo evento della 5^ edizione di adidas Playgroung Milano League perché… La Vera Sfida parte dalla Strada.

Il programma delle due giornate

VENERDÌ 3 GIUGNO 2022 - POMERIGGIO

dalle ore 14:30

Torneo basket 3x3

2 momenti challenge

Gioco libero

SABATO 4 GIUGNO 2022 - MATTINA

dalle 10:00

Torneo basket 3x3

2 momenti challenge

Gioco libero

SABATO 4 GIUGNO 2022 - POMERIGGIO

dalle 14:30

Torneo basket 3x3

3 momenti challenge

Gioco libero

DJ SET Dopey HCB