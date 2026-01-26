A febbraio torna l’appuntamento con le “Domeniche letterarie”

Tornano le “Domeniche letterarie”. L’associazione Iniziativa donna, guidata dalla sua presidente Nunzia Fontana (nella foto), in collaborazione con l’Altra libreria e con il patrocinio del Comune presentano : “Con piacere annunciamo la XXXI edizione delle domeniche letterarie” hanno annunciato dall’associazione, una tradizione ormai consolidata che coinvolge sempre molti appassionati. L’ingresso agli eventi è libero e il calendario prevede quattro incontri. Le “Domeniche letterarie” si svolgeranno nella sala Franco Moschino (sala consiliare) del Castello Visconteo alle 10.30 nelle seguenti date: 1-8-15-22 febbraio

Gli ospiti dell’edizione 2026

Il primo febbraio Mauro Suttora giornalista e saggista. Ha lavorato per il settimanale L’Europeo, dove dal 1983 al 1995 è redattore, inviato speciale e capo degli esteri; poi a Oggi. Dal 2020 scrive sull’Huffington Post. Presenterà “Green. Storia avventurosa degli ecologisti, da Celentano a Greta” Dialoga con l’Autore Agnese Guerreschi. Nel gennaio 1966 Adriano Celentano canta a Sanremo la prima canzone ecologista d’Italia: Il ragazzo della via Gluck. Sei mesi dopo, Fulco Pratesi fonda la sezione italiana del Wwf. Queste date possono essere considerate l’inizio del movimento verde italiano. Nel 2018 esplode il fenomeno Greta Thunberg e nuove generazioni si danno all’attivismo.

L’8 febbraio è la volta di Lorenza Gentile, cresciuta tra Firenze e Milano che presenterà “La volta giusta” Dialoga con l’Autrice Anna Valenti.

Il 15 febbraio Paola Jacobbi giornalista e critica cinematografica da oltre trent’anni per diverse testate, fra cui Epoca, Panorama, Gioia, Canale 5 e Ciak, Vanity Fair. Racconta con uno stile molto personale i protagonisti e le storie del cinema contemporaneo. Presenta: “Luisa”, libro incluso nella sestina finalista del Premio Bancarella 2025 Dialogano con l’Autrice Francisca Abregù Lopez e Gabriella Cavanna.

Ultimo incontro della rassegna il 22 febbraio con Rosita Manuguerra autrice italiana presenterà “Malanima”. Dialoga con l’Autrice Anna Valenti.

Ogni anno grandi ospiti che propongono temi interessanti da sviluppare. Uno degli appuntamenti letterari più seguiti e apprezzati in città