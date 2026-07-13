A Ellwangen per celebrare i vigili del fuoco volontari della cittadina tedesca

C’era un bel po’ di Abbiategrasso lo scorso weekend a Ellwangen, in Germania , per rinnovare un legame profondo e duraturo che unisce le due città da anni. L’occasione è stata di quelle memorabili: i grandi festeggiamenti per il 175° anniversario della fondazione della Freiwillige Feuerwehr Ellwangen (i Vigili del Fuoco Volontari) , che dal 10 al 12 luglio 2026 hanno animato la cittadina tedesca richiamando una straordinaria partecipazione di pubblico. L’evento, coinciso con il raduno dei Vigili del Fuoco del circondario (Kreisfeuerwehrtag), si è sviluppato in una tre giorni ricca di appuntamenti significativi.

Marktplatz cuore pulsante della manifestazione

Il centro storico e la suggestiva Marktplatz sono diventati il cuore pulsante delle celebrazioni , tra dimostrazioni tecniche, mostre di veicoli d’epoca e moderni, culminate con la consegna ufficiale di tre nuovi mezzi e tanta musica dal vivo . Il momento più solenne e spettacolare si è tenuto domenica 12 luglio con l’imponente parata finale (Festumzug), che ha attraversato le vie della città in un clima di grande festa.

A rappresentare ufficialmente il Comune di Abbiategrasso è intervenuto l’assessore Valter Bertani, da sempre convinto promotore di questo interscambio culturale e istituzionale dal quale, nel tempo, sono nati frutti preziosi . Accanto a lui, una delegazione del corpo dei Vigili del fuoco volontari Abbiategrasso, che ha preso parte allo scambio con lo straordinario entusiasmo e lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue questo rapporto.

L’esibizione del Maffeis Lab

A suggellare questa storica unione, che prosegue da oltre trent’anni, lo scorso fine settimana ha visto anche un emozionante scambio culturale: i musicisti e le musiciste del Maffeis Lab si sono esibiti insieme all’orchestra locale , dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di abbattere le barriere e unire i popoli . Tra note condivise, abbracci e progetti futuri, Abbiategrasso ed Ellwangen hanno scritto una nuova, bellissima pagina della loro storia comune.