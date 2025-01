A Cornaredo nascono gli "Sportelli della salute"

Prosegue e trova attuazione il progetto anticipato nei mesi scorsi, di apertura degli «Sportelli Salute».

Comitato salute

Grazie al neo costituito Comitato per la salute di Cornaredo e S.Pietro all’olmo e grazie ai rappresentanti di Acli, Spi CGIL, Anpi, Fondazione «Dopo di Noi», Caritas, Liste civiche e Partiti politici, a partire da fine gennaio 25 saranno operativi due punti «fisici» al servizio dei cittadini, per fornire loro informazioni e modalità volte ad ottenere visite mediche o esami specialistici nei tempi previsti dalle prescrizioni mediche.

Sportelli per i cittadini

«Sempre più spesso si è, infatti, costretti a fare i conti con le lunghe liste d’attesa e, in caso di necessità di cure urgenti, l’unica strada percorribile diventa quella di pagarle o di rivolgersi ai Pronto Soccorso. Non ci rassegniamo a questo stato di cose e per tale motivo dopo la raccolta firme a sostegno della sanità pubblica, incontri e dibattiti, mozioni in consiglio comunale, avvio del comitato per la salute, è ora in distribuzione un volantino riportante un vademecum con poche regole chiare da seguire nel caso in cui il diritto alla salute non sia rispettato» afferma Mary Vono, ex assessore e attuale consigliere comunale di Sinistra per Cornaredo.

"Diritto alle cure"

«Nel caso in cui poi ciò non fosse sufficiente o i cittadini incontrassero difficoltà ad agire in autonomia saremo presenti presso la sede di Acli a S.Pietro all’olmo il sabato dalle 9 alle 12 a partire dal 25 gennaio ’25 e presso la sede di SPI CGIL il venerdì dalle 17 alle 19 a partire dal 24 gennaio ’25 per dare loro supporto».

«L’emergenza non riguarda più il singolo individuo, ma l’intera collettività del nostro Paese. Non è accettabile che il diritto costituzionale alla salute sia disatteso e che vengano minati i principi di universalità, uguaglianza ed equità. La salute è un diritto. E la sanità non si vende, ma si difende».