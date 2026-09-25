A CityLife l’ultima tappa del Chewing Gum Day: giochi, curiosità e gadget gratuiti

Dopo aver fatto tappa a Napoli e Roma, il tour italiano del Chewing Gum Day 2026 arriva a Milano per la sua tappa conclusiva, portando nel cuore della città un’esperienza dedicata al mondo del chewing gum.

L’iniziativa itinerante e gratuita, ideata da Perfetti Van Melle di Lainate, principale produttore di chewing gum in Italia, sarà protagonista per tre giornate a CityLife, tra i luoghi più rappresentativi e frequentati della città.

Dal 25 al 27 settembre in piazza Tre Torri

Dal 25 al 27 settembre, l’Airstream del Chewing Gum Day sarà presente in piazza Tre Torri, presso CityLife Shopping District, trasformando lo spazio in un punto di incontro dedicato a scoperta, gioco e intrattenimento, per raccontare in modo coinvolgente uno dei prodotti più iconici della quotidianità.

Quella milanese sarà la terza e ultima tappa del tour, che ha attraversato importanti città italiane in vista del Chewing Gum Day, la ricorrenza internazionale dedicata al chewing gum e celebrata ogni anno il 30 settembre.

Oltre 14 mila visitatori nelle tappe di Napoli e Roma

Il tour ha già registrato un’importante partecipazione nelle prime due tappe: sono stati oltre 14.000 i visitatori che hanno preso parte alle esperienze organizzate a Napoli e Roma.

Un dato che testimonia l’interesse suscitato dall’iniziativa, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di invitarli a scoprire e vivere in prima persona il mondo del chewing gum attraverso le diverse esperienze e attività proposte. L’entusiasmo accompagna ora il tour verso il suo appuntamento conclusivo a Milano.

Un percorso tra storia, curiosità e salute orale

Protagonista dell’esperienza sarà un Airstream interamente personalizzato, attraverso il quale i visitatori potranno intraprendere un percorso alla scoperta della storia del chewing gum, delle sue curiosità e dei suoi benefici per la salute orale e non solo.

Un viaggio attraverso l’evoluzione di un prodotto che accompagna milioni di persone da generazioni e che, nel tempo, è diventato parte della cultura popolare e delle abitudini quotidiane.

Installazioni, attività interattive e gadget

Il percorso continuerà all’esterno dell’Airstream, dove sarà allestito uno spazio a tema con installazioni scenografiche, attività interattive e giochi pensati per coinvolgere grandi e piccoli.

Anche la tappa milanese sarà l’occasione per riscoprire alcuni dei marchi di chewing gum più iconici e amati, tra cui Air Action Vigorsol, Big Babol, Brooklyn, Daygum e Vivident. Al termine dell’esperienza, sarà possibile ricevere prodotti in omaggio e gadget esclusivi.

Il progetto Chewing Gum Reloaded

L’iniziativa fa parte del percorso intrapreso da Perfetti Van Melle nel 2022 con Chewing Gum Reloaded, il progetto educational nato con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza e una corretta informazione sul mondo del chewing gum attraverso contenuti divulgativi, scientificamente fondati e accessibili.

Dopo le prime iniziative dedicate alla stampa e il successo dell’edizione 2025, che aveva aperto gratuitamente al pubblico il Museum of Dreamers di Milano in occasione del Chewing Gum Day, l’edizione 2026 cambia formato: per la prima volta diventa un tour itinerante attraverso l’Italia, con Milano a ospitare la tappa conclusiva.