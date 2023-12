A Cisliano partono i lavori per l’ingresso della nuova biblioteca

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna adiacente al municipio di Cisliano, comprendenti l’ingresso della nuova biblioteca e la realizzazione di marciapiedi e spazi all’aperto.

Il progetto della nuova biblioteca prevede due sale comunicanti tra loro pensate per dare spazio, naturalmente, ai libri e ai loro lettori, ma anche per ospitare eventi di medie dimensioni come ad esempio le «Serate con l’autore» o il «Gruppo di lettura».

«Le biblioteche sono, da sempre, un punto di riferimento per le persone - spiega il sindaco Ilaria Mora - Presenti già nell’antica Grecia e nell’antica Roma (anche se la più famosa forse è quella di Alessandria d’Egitto del III secolo a.C.), sono state per secoli i luoghi in cui si conservavano pergamene e volumi, ed è solo in epoca moderna, a partire del XX secolo, che hanno iniziato ad assumere i connotati a cui siamo abituati oggi, diventando luoghi di aggregazione in cui vengono organizzate mostre, convegni, incontri di lettura e tanti altri servizi per gli utenti. A Cisliano la biblioteca “Anna Trezzi” è molto attiva e offre tutta una serie di iniziative per bambini e adulti che riscuotono sempre un grande successo, come l’iniziativa per i nuovi nati, i laboratori creativi, il già citato Gruppo di Lettura e tanto altro. Ed è per questo che abbiamo sentito l’esigenza di nuovi spazi, più moderni, più flessibili e orientati alla polifunzionalità. La biblioteca è un bene prezioso per la comunità e deve essere un luogo di incontro, un luogo dove formarsi, informarsi e sviluppare competenze, ma anche confrontarsi con gli altri e creare relazioni: indispensabile, quindi, poter disporre di ambienti idonei che favoriscano tutte queste attività».