A Cisliano completati i lavori di efficientamento della scuola dell’infanzia

Traguardo raggiunto per i lavori di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia di Cisliano, iniziati in corrispondenza della chiusura estiva.

“Un importante intervento programmato nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici pubblici per un investimento pari a circa 500.000 euro - spiega il Vicesindaco Luca Durè. La nostra è stata una scelta dettata dalla volontà di adottare misure concrete in un contesto in cui far fronte al cambiamento climatico e lavorare per l’efficienza energetica sono diventate priorità imprescindibili, anche alla luce dei crescenti costi dell’energia. La riqualificazione energetica della scuola primaria ha come macro obiettivi ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni dell’edificio; più nel dettaglio, questo significa migliorare l'isolamento termico, l'illuminazione l'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento e utilizzare fonti energetiche rinnovabili, con una riduzione dei costi energetici a lungo termine e una riduzione delle emissioni di carbonio, un miglioramento della qualità dell'aria e la creazione di ambienti di apprendimento più salutari”.