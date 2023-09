Riapre il Centro Sportivo Comunale A. Gallana

Buone notizie per gli abitanti di Cisliano . Il 4 settembre 2023 è una data importante che segna un momento atteso da tanti cislianesi (e non): riapre infatti il Centro Sportivo A . Gallana

“Siamo molto emozionati - commenta l’Assessore allo Sport Viviana Colombo - abbiamo lavorato con impegno per restituire al paese il suo campo da calcio, e ora quasi sembra impossibile che ci siamo. Ricordo bene i primi passi, solo qualche mese fa, con l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale: così abbiamo conosciuto Sportinsieme (realtà che assomma US ACLI ed il CSI, Comitati Provinciali di Milano, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni), a cui poi abbiamo affidato la gestione sperimentale della struttura per la durata di un anno, riuscendo così a partire subito ed evitando di perdere la stagione sportiva. Le attività del centro riprenderanno con la scuola calcio che, con istruttori qualificati di CSI ed US ACLI, in questa prima fase si rivolgerà ai bambini del 2012 fino ad arrivare all’annata 2017 (5 anni compiuti)”.

“Un traguardo di cui siamo fieri - continua Alessandra Rondi, Assessore con delega al rapporto con le Associazioni Sportive - e una delle prime promesse elettorali che abbiamo realizzato, che consentirà a Cisliano di tornare a vivere il calcio con passione ed entusiasmo”.