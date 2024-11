Rivoluzione dei totem a Castano Primo: arriva la sosta gratuita di un quarto d'ora. "Così agevoliamo il commercio veloce", spiega il sindaco Roberto Colombo.

In piazza arrivano i nuovi parcometri con la sosta gratuita fino a un quarto d'ora

L'obiettivo dichiarato è quello di far sì che gli impianti diventino operativi entro i primi mesi del prossimo anno. Del resto il Comune ha già fatto i conti, che si aggireranno intorno ai 50mila euro, e il via libera è ormai considerata cosa fatta. Sono queste le basi su cui si poggia il nuovo progetto che prevede la sostituzione delle torrette dei parcometri presenti in piazza Mazzini. Operazione che consente di installare sistemi di ultima generazione e, nel contempo, introdurre una novità che farà piacere a avventori e clienti che frequentano le attività commerciali ubicate in centro. L'installazione delle nuove colonnine porterà infatti con sé l'arrivo del quarto d'ora di sosta gratuita. Niente più disco orario, dunque, se non limitato ai 15 minuti consentiti, poi scatta il pagamento dell'ora intera, così come accade adesso.

Il sindaco Colombo ha spiegato le ragioni di questa mossa

A spiegare tutti i dettagli di questa mossa è stato direttamente il sindaco Roberto Colombo:

«Cambieremo le torrette dei parcometri. Lo faremo in un'ottica sia di aggiornamento tecnologico che di introduzione del quarto d'ora di sosta gratuita. In questo modo agevoleremo il concetto del commercio veloce che interessa luoghi decisamente molto frequentati come bar, posta e farmacia, giusto per citarne alcuni. I nuovi totem saranno operativi entro i primi mesi del 2025. Finora abbiamo previsto un budget di 40/50mila euro».

Al lavoro per introdurre la tariffa puntuale

Sempre le tariffe, ma questa volta quelle che fanno capo a un altro ambito, restano al centro dei ragionamenti del primo cittadino castanese e della sua squadra. Nei prossimi giorni è previsto infatti un incontro con Amaga che avrà come ordine del giorno quello relativo alla sperimentazione della tariffa puntuale. Il meccanismo, qualora arrivasse il semaforo verde a questa nuova pratica, sarà semplice: i castanesi pagheranno in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura. Si tratta dunque, ha continuato Colombo, di