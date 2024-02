A Cassinetta quasi pronto il parco Calistenico

Belle novità per tutti gli sportivi. Partiti la scorsa settimana, proseguono velocemente i lavori per la realizzazione del nuovo Parco Calistenico di Cassinetta di Lugagnano. Quasi ultimata l'installazione delle attrezzature, si procederà successivamente con la pavimentazione antiurto. Nel nuovo spazio dedicato all'attività sportiva ed al fitness, per giovani (e non solo) ci saranno anche sedute e portabiciclette.

Sport all’aperto per primavera

«Il nostro obiettivo è di valorizzare gli spazi all’aperto. La nuova area fitness sarà pronta per la bella stagione» aveva spiegato il primo cittadino Domenico Finiguerra parlando del progetto per la comunità del piccolo Comune. Il piccolo paese sulle sponde del Naviglio Grande si arricchisce di uno spazio dedicato al fitness e all’allenamento. Il parco sorge nell’area adiacente all’ex Pro loco. «Il parco era nel programma elettorale, è dunque un nostro obiettivo sin dall’inizio del mandato, frutto del confronto con i giovani che praticano attività fisica. Abbiamo deciso di dedicarlo al calisthenics perché si tratta di una pratica sempre più diffusa nel mondo giovanile».

Diverse attrezzature per allenarsi

Il sindaco ha però aggiunto che l’area sportiva non si limiterà solo agli appassionati di calisthenics, ma coinvolgerà chiunque ami tenersi in movimento all’aria aperta, queste le sue parole:

«Abbiamo deciso di non fare solo il parco calistenico, ma di creare proprio un’area dedicata al fitness. Ci saranno dunque diverse attrezzature per la ginnastica, come ellittiche, step e ciclette, che potranno essere utilizzate non solo dai giovani, ma da chiunque voglia praticare attività sportiva all’area aperta. Si procede infatti in un’ottica di valorizzazione degli spazi aperti. In questo senso è già stato realizzato il parco inclusivo per i più piccini con una particolare attenzione ai diversamente abili».

Come aveva promesso il sindaco è lavori sono iniziati all’inizio dell’anno e il nuovo parco sarà pronto per la primavera con l’arrivo della bella stagione, che stimola le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta.