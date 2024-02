Tantissima gente ha partecipato all' Assemblea pubblica organizzata dai No tang ad Albairate giovedì 8 Febbraio, seguendo con attenzione la presentazione del progetto esecutivo che frettolosamente Anas ha presentato durante le ferie natalizie.

Assemblea pubblica gremita per il comitato No tang

Molti erano nuovi e hanno lasciato nomi e indirizzi per essere contattati e tenuti al corrente della situazione, altri si sono proposti per veicolare informazioni, tenere alta l'attenzione e partecipare democraticamente al governo del territorio.

"Perchè democrazia vuol dire anche difendere i beni comuni, agire per aumentare le conoscenze, rispettare i diritti e incentivare la partecipazione. Purtroppo dopo più di vent'anni vediamo Sindaci chiusi nelle proprie stanze, arroccati su false verità dare il benvenuto alla tangenziale Ozzero Albairate, senza neppure preoccuparsi, ancora una volta, di presentare il progetto esecutivo ai cittadini - hanno affermato i Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano - I cittadini, ignari , sono convinti che la tangenziale porterà a Milano, alleggerirà il traffico di Abbiategrasso, collegherà la Lomellina alla strada 114 Milano -Baggio, fluida e leggera nel pensiero di Albetti e Nai, infrastruttura moderna per le imprese e i nuovi Centri commerciali, per i capannnoni industriali che ancor devono nascere sulle campagne verso Morimondo, recintate ormai da anni da sgangherate reti rosse , e per tutte quelle aree dismesse che costeggiano la Vigevanese. Una infrastruttura stradale però obsoleta, costosa , inadatta a risolvere i problemi del traffico, ricca di criticità e difetti di progettazione".

L'iter della strada e il progetto esecutivo

"Il progetto esecutivo, pronto già ad ottobre 2023, viene emesso a fine anno, e stranamente arriva tardivamente alle amministrazioni , mentre il 22 Dicembre già viene pubblicato il bando per la gara di appalto della tratta C. Le notifiche degli espropri arrivano alle aziende agricole nei primi giorni di Gennaio - continua il comitato - Il 17 Gennaio 2024 il TAR Lombardia afferma di non essere competente a giudicare i nostri ricorsi poiché l'opera (Ozzero Albairate ) è di interesse nazionale e quindi deve essere giudicata a Roma al TAR del Lazio. Nessun accenno all'infondatezza dei ricorsi come abbiamo letto nelle dichiarazioni del Sindaco Nai sul giornale Ordine e Libertà.

I ricorsi presentati

"Nell'assemblea di giovedì gli avvocati, Dini e Bertolani, dei Comuni contrari Albairate e Cassinetta di Lugagnano e dei Comitati , hanno cercato di spiegare ai cittadini presenti questa strana e pilatesca presa di posizione, e le motivazioni che ci porteranno al Tar del Lazio dove verrà riassunto il ricorso sulle decisioni assunte nella Conferenza dei servizi dal Commissario Eutimio Mucilli, Dirigente di Anas s.p.a. che ha ritenuto di aver ottenuto consensi prevalenti nonostante il parere contrario di: Città Metropolitana, Parco lombardo della valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Comune di Boffalora Ticino, Comune di Albairate e Comune di Cassinetta di Lugagnano. Altro ricorso verrà presentato sul progetto esecutivo, le cui criticità per il Comune di Albairate e i suoi abitanti, sono state evidenziate dal Sindaco Flavio Crivellin e avvalorate dagli agricoltori che hanno ricevuto notifica di esproprio dei loro terreni".

Gli interventi durante la serata