A caccia di... rifiuti, nuova impresa ecologica dei volontari dell’ambiente

Una domenica a caccia... di rifiuti. Ennesima importante operazione del gruppo ambientalisti volontari di Arese che si è ritrovato, come spesso accade, per ripulire un punto della città dai rifiuti lasciati dalle persone incivili.

Pulito il tratto di strada che collega la zona industriale di Arese con Ospiate

Gli ambientalisti hanno pulito il tratto di strada che collega la zona industriale di Arese alla frazione bollatese di Ospiate. I volontari hanno pulito la zona verde che costeggia la strada fino alla nuova rotonda ingresso autostrade.

Diversi i volontari che hanno partecipato alla spedizione ecologica

Nonostante le rigide temperature sono stati diversi i volontari che hanno partecipato alla spedizione ecologica che ha permesso di raccogliere veramente di tutto. Dalla carta alla plastica, dagli oggetti in metallo alle latte di olio lasciate dai soliti ignoti che preferiscono abbandonare i loro rifiuti nei campi oppure ai bordi delle strade piuttosto che raggiungere la piattaforma ecologica.

Accumulati una ventina di sacchi di rifiuti

Alla fine, in un paio d'ore di lavoro sono stati accumulati una ventina di sacchi che abbiamo accatastato in due punti e che Gesem, già avvisata, provvederà a recuperare. Un gruppo sempre attivo quello dei volontari aresini alla sua seconda uscita in questo 2024. Domenica 13 gennaio, infatti, il gruppo si era occupato di ripulire la zona dell’ex Alfa Romeo dalla rotonda del museo storico della casa automobilistica fino ai prati che costeggiano il ponte che porta alla frazione rhodense di Passirana.