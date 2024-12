A Bià torna il presepio Augusto Rosetta

Come tradizione anche quest'anno gli Amici del Palio di San Pietro, e la Contrada del Gallo, organizzano il Presepio Augusto Rosetta. Domenica 08 Dicembre 2024, alle 17 partirà da Piazza Marconi sede del Municipio di Abbiategrasso il Presepio Vivente accompagnato dalla Banda Filarmonica, per recarsi in Corso San Pietro, dove alle ore 17,30 si terra l’inaugurazione al Presepio di Augusto Rosetta presso il cortiletto della "CheBanca".

Questo è il modo per ringraziare un amico Augusto Rosetta in questi giorni di festa. Il Presepio si potrà ammirare dal 08 Dicembre 2024 al 06 Gennaio 2025