Marmellate solidali per l’associazione Lule di Abbiategrasso

Unire l’utile al dilettevole, superando la dicotomia sacro e profano in nome di una causa comune: sostenere le donne che vivono in comunità, per scelta o per necessità. Come le monache trappiste di Vitorchiano, che spontaneamente hanno rinunciato alla vita mondana per consacrarsi a Dio, e come le donne che vivono nella comunità protetta della Lule, che un uomo l’hanno conosciuto ma purtroppo ne hanno anche subìto la violenza, in tutte le sue forme.

Esempio di solidarietà

A ridosso del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un bell’esempio di solidarietà femminile viene dalle donne del Rotary dell’Abbiatense, che, in vista delle festività di fine anno, raccolgono fondi per l’associazione Lule di Abbiategrasso attraverso la vendita delle marmellate fatte dalle suore trappiste di Vitorchiano. La vendita solidale è stata indetta dalla moglie del presidente del Rotary Club Abbiategrasso, Stefania Grossi, che così spiega l’iniziativa :

«Un gesto di bontà: con l’acquisto a 20 euro di due gustosi vasetti di marmellata da 400 grammi aiutiamo il monastero delle trappiste di Vitorchiano e le cooperativa Lule di Abbiategrasso».

Sostegno alla Lule

Un sostegno, quello delle donne del Rotary alla onlus Lule, iniziato l’anno scorso e proseguito anche quest’anno attraverso raccolte fondi mensili. E non solo, perché quest’anno Stefania Grossi, in collaborazione con le educatrici della Lule, ha organizzato anche una raccolta di letterine di Natale, aperta alle ragazze ospiti della comunità di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Le ragazze hanno chiesto il fumetto «Quando muori resta a me» di Zerocalcare, un libro di mandala da colorare, il libro «l quaderno di Maya» della Allende, 2 paia di calze fino al ginocchio colorate con personaggi e disegni vari e pigiami morbidi tipo pile e colorati. Oltre a queste cose, che hanno avuto la precedenza visto che sono state espressamente richieste, le donne Rotary hanno altresì deciso di raccogliere lenzuola singole e asciugamani.

L’Associazione Lule dal 1996 opera ad Abbiategrasso per aiutare le donne vittime di sfruttamento, di violenze di ogni genere e, più in generale, le donne di qualsiasi età che si trovino isolate e prive di sostegni familiari e sociali che possano consentire loro di autodeterminarsi e di non vivere nella paura e nell’emarginazione sociale. L’Associazione Lule rappresenta non solo un’ancora di salvezza, ma anche una vera e propria famiglia in cui trovare accoglienza, sicurezza e sostegno morale, oltre che economico, per sé ed eventualmente anche per i propri figli neonati o minori.