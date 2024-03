A Bià tanti eventi per celebrare le donne al Castello

"La gentil forza delle Donne" - mostra e iniziative in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso , una mostra permanente farà da cornice a momenti informativi e socio-culturali, per sensibilizzare sul tema delle Pari Opportunità. Evento realizzato con la collaborazione gratuita delle Istituzioni, organizzazioni, associazioni, gruppi e altri soggetti del territorio.

Incontri e momenti di confronto

Da sabato 9 al 18 marzo 2024 “La gentil forza della donne”, esposizione di scatti fotografici, dipinti, disegni e opere letterarie che farà da cornice alle iniziative in programma. Realizzata in collaborazione con i gruppi “Io Sono Lilith” (IIS E. Alessandrini) e “Num de Bià” e con gli artisti Daniela Penna e Alessandro Priano. Io sono Lilith (IIS Alessandrini), artisti di Num de Bià. Orari visita : da lunedì a venerdì 17-19; sabato e domenica 10.30-12.30 e dalle 16 alle 19.

Domenica 10 marzo , alle 10.30, lezione pratica di hatha yoga con l’insegnante Cinzia Cellottini. Martedì 12 alle 21 “Le mani che curano”, un momento dedicato al delicato tema del Tumore al seno con l’intervento della senologa Dottoressa Maria Giovanna Luini; mercoledì 13 marzo alle 21 il focus si sposta su Prigetto U.o.m.o (Uomini, Orientamento e Monitoraggio) rivolto all’accompagnamento degli uomini autori di violenza in percorsi di cambiamento. A cura di Silvia Scurati Consigliera Regione Lombardia, relatori vari e Fondazione Somaschi.

Giovedì 14, sempre alle 21 un momento di incontro e riflessione con la collaborazione dell’Hospice di Abbiategrasso sui temi della terapia del dolore, le cure palliative e il percorso di accompagnamento al lutto.

Sabato 16 marzo alle 10.30 “Coraggio, forza, meraviglia: storie di parto e di cura”. Piccoli cerchi di donne che narrano e ascoltano storie di parto e di cura nei primi 1000 giorni. In questo tempo delicato, le donne possono vivere momenti di solitudine, incomprensione, fatica e si rende necessario un lavoro di cura nei confronti di chi si prende cura. Allo stesso tempo è necessario creare reti di supporto per le madri all’interno della comunità di riferimento per evitare situazioni di isolamento e di sofferenza. Si ricorda di portare abbigliamento comodo e un materassino

A cura dell’Associazione Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita. Alle 18 “Momenti poetici” ” con la partecipazione delle autrici Agnese Coppola e Felicia Buonomo.

Lunedì 18 marzo “Donne vittime di violenza”

Si chiude la luna carrellata, lunedì 18 marzo con alle 21, sempre nei sotterranei del Castello , con “Donne vittime di violenza”, un momento di confronto sul tema della tutela e protezione delle donne che subiscono violenze. Informazione sui temi di accoglienza e accompagnamento delle donne vittime di maltrattamento nel percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza. A cura di Lule Onlus Abbiategrasso, relatori vari e Associazione Telefono Donna