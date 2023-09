A Bià siglata la convenzione con “La Filarmonica”

L'Amministrazione comunale di Abbiategrasso riconosce l’alto valore della tradizione bandistica nazionale e valorizza il patrimonio musicale, storico e sociale, rappresentato da un corpo bandistico comunale.

Garantire la tradizione bandistica

A tale fine è stata effettuata una manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni Culturali Musicali presenti e riconosciute nel territorio Comunale che intendono: partecipare alle manifestazioni civili e religiose cittadine garantendo una programmazione artistica dagli elevati standar musicali in ambito bandistico; riconoscere e costituire la tradizione nazionale bandistica anche attraverso la formazione di giovani musicisti locali, con l’attivazione di corsi musicali con strumenti da banda finalizzati all’implementazione dell’organico, garantendo il giusto ricambio generazionale; promuovere il repertorio tradizionale nonché la creatività contemporanea anche attraverso l’esecuzione di nuovi arrangiamenti e composizioni per banda inediti, dando vita ad un vero e proprio laboratorio di promozione della cultura bandistica nel territorio.

Al termine della quale sono state affidate al Complesso Bandistico 'La Filarmonica' A.P.S. le attività musicali per le manifestazioni e ricorrenze pubbliche che si svolgeranno ad Abbiategrasso.

Il contributo dell’Amministrazione

L' Amministrazione Comunale si impegna alla concessione di un contributo annuale pari ad €4.000,00 sia per le attività che il Corpo Bandistico svolgerà sul territorio, sia in occasione degli eventi e ricorrenze promossi dall’Amministrazione Comunale. Nei giorni scorsi in Municipio, alla presenza del Sindaco Cesare Nai ed il Presidente del Complesso Bandistico 'La Filarmonica' A.P.S. Alessandro Bagnaschi, è stata sottoscritta la convenzione.