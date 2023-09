Uno Sguardo sul Mondo e Confcommercio Abbiategrasso celebrano la componente commerciale in una mostra fotografica.

Nei sotterranei del Castello

Il collettivo fotografico Uno Sguardo sul Mondo, in collaborazione con Confcommercio Abbiategrasso, propone la mostra "Faccia a Faccia: Riflessi di Vita fra Commercio e Città", allestita presso i sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso il 22, 23 e 24 settembre 2023. Il comparto commerciale locale come non lo avete mai visto, nonché il punto di partenza di un percorso di valorizzazione delle nostre botteghe, cuore pulsante della vita cittadina.

Andrea Baj, una delle anime dell'associazione Uno Sguardo sul Mondo:

"Abbiategrasso è strettamente legata al suo mondo commerciale. La componente dà linfa alla città, contribuisce attivamente a farla vivere e valorizzarla e raccontarla attraverso questi scatti è qualcosa di molto bello, importante e prezioso. Grazie alla proficua sinergia con Confcommercio Abbiategrasso, abbiamo dato avvio a quello che è solo l'inizio di un percorso virtuoso popolato da volti, storie e luoghi di condivisione."

Rapporto simbiotico tra negozi e città

Brunella Agnelli, Segretario di Confcommercio Abbiategrasso :

"Un lavoro meraviglioso che ritrae il volto umano del commercio oltre la vetrina. Tanti colori, sfaccettature, diversità, ricchezze. Vita. C'è un rapporto simbiotico tra negozi e città. Due cuori interconnessi che si alimentano e queste foto materializzano il concetto in modo perfetto. L'esordio di un progetto a lunga durata."

Inaugurazione venerdì 22 settembre alle ore 18.00. Venerdì: 18:00-22:00, sabato e domenica: 10:00-13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso libero.