A Bià approvata la variante sull’area Ats1: a breve sorgerà una Coop

Novità in arrivo per la città di Abbiategrasso. La Giunta comunale ha approvato una variante al piano attuativo che riguarda il cambio di destinazione d'uso su un'area, ubicata in fondo a via Novara, per intenderci la rotonda che va verso Robecco sul Naviglio, passata da residenziale (10 anni fa circa il Comune aveva dato il via libera alla costruzione di una serie di villette) a commerciale. In quel punto verranno quindi realizzate due strutture di media superficie vendita: una più piccola non alimentare, mentre l'altra, già si sa, sarà una Coop, come indicato nella delibera.

Cambio di destinazione

Contestualmente, il piano prevede che la cascina - presente sull'area denominata Ats1 (ambito di trasformazione strategico S1) - venga recuperata nella sua parte storica e che l'operatore, come per altro previsto dalla legge, provveda alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; nello specifico si tratterà di una via di quartiere e di parcheggi ad uso pubblico. La variazione al piano attuativo, che l'Amministrazione comunale aveva anche presentato in una riunione di Commissione, era stata richiesta dai proprietari dei terreni interessati, dopo anni di tentativi indirizzati a far decollare una nuova zona residenziale, senza però che questi sforzi abbiano sortito l'effetto sperato.

La soddisfazione del sindaco