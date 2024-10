Bià: spaccio e abusivismo alle case Aler sventato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Abbiategrasso, nella mattinata di martedì 1 ottobre 2024, unitamente a personale di ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale), interveniva in Via Boccherini, 16 al fine di recuperare un appartamento, di proprietà dell’Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, occupato abusivamente da diverso tempo al fine di riassegnarlo a famiglie meno abbienti. All’interno dell’alloggio, vi erano quattro soggetti, tutti maggiorenni di sesso maschile, già noti alle Forze dell’Ordine, di cui due di nazionalità italiana e due di nazionalità egiziana, regolari sul territorio, i quali occupavano l’immobile senza averne titolo.

Durante l’operazione rinvenuta della droga

Uno dei soggetti di nazionalità egiziana, M. M., alla richiesta degli Agenti di Polizia Locale di fornire i propri documenti, appariva fin da subito agitato e nel consegnare i documenti, dalla tasca della felpa “perdeva” un involucro di carta stagnola contenente della sostanza stupefacente. Alla richiesta degli operatori se detenesse altra sostanza, il soggetto negava, ma gli Agenti insospettiti dal fare agitato, procedevano alla perquisizione personale sull’uomo, la quale dava esito positivo; di fatti veniva rinvenuta negli indumenti intimi, ulteriore sostanza suddivisa in dosi pronte all’uso e due panetti di sostanza solida di colore scuro per un totale di 54,16 grammi.

Trovati anche 1000 euro in contanti

M.M. oltre alla sostanza, deteneva circa 1000euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, il che faceva presuppore che il contante fosse provento di un’attività di spaccio; quindi, veniva accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso dove su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva deferito, in stato di libertà, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti oltreché per il reato di occupazione abusiva di immobile. La sostanza stupefacente ed il contante venivano sottoposte a sequestro penale e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli altri tre soggetti all’interno dell’appartamento venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di immobile. Rimane alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale e della Polizia Locale, in collaborazione con Aler Milano, per la riqualificazione dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, al fine di contrastare non solo gli occupanti abusivi, ma anche gli spacciatori di sostanza stupefacente.