A Bareggio uno sportello di ascolto psicologico gratuito per i giovani

Apre a Bareggio lo sportello gratuito di ascolto psicologico per i giovani.

Lo sportello di ascolto piscologico per i giovani

L'iniziativa rientra nel progetto Bareggionauti, finanziato da Regione Lombardia, ed è promossa in collaborazione con la Cooperativa Albatros. Lo sportello, a costo zero per gli utenti, è attivo il martedì pomeriggio, previa prenotazione, in piazza Cavour ed è rivolto ai ragazzi dai 15 ai 34 anni.

Dove si trova e come prenotare

Lo sportello si trova nella sede dei Bareggionauti in piazza Cavour 46/M (di fronte al municipio). Per prenotare il proprio appuntamento si consiglia di scrivere alla seguente mail: a.bollini@coopalbatros.org. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori (il modulo verrà inviato dopo la prenotazione).

Le parole del sindaco

Ha affermato il sindaco Linda Colombo: