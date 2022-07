A Bareggio ha aperto un nuovo sportello della Confcommercio

Un nuovo servizio per le imprese di Bareggio grazie all'apertura del nuovo sportello Confcommercio.

Un nuovo sportello della Confcommercio: il servizio

Stamattina, martedì 19 luglio 2022, in via 4 Novembre l'Amministrazione comunale ha aperto lo sportello Confcommercio, che fornirà supporto e consulenza gratuita a tutte le imprese di Bareggio.

I ringraziamenti del sindaco

Ha affermato il sindaco Linda Colombo:

"Ringrazio il vicesindaco Lorenzo Paietta, gli uffici comunali, Confcommercio Rho e Confcommercio Abbiategrasso per il lavoro in sinergia che ha portato a questo importante risultato. In questi giorni consegneremo a tutti i commercianti una lettera con la presentazione del servizio e le modalità di accesso".

Le parole dell'assessore

Ha spiegato il vicesindaco e assessore al Commercio Lorenzo Paietta:

"Le finalità sono molteplici: offrire supporto alle imprese commerciali; stimolare l’interesse a investire nel comparto commerciale, con particolare riguardo a giovani, imprenditoria femminile e start-up innovative; ideare e sostenere iniziative funzionali alla ripresa economica del tessuto commerciale locale; assistere le imprese e gli aspiranti imprenditori in relazione alle procedure amministrative connesse all’avvio, alla gestione e alla strutturazione delle attività commerciali e promuovere iniziative locali per la valorizzazione del territorio. Un ringraziamento particolare per la collaborazione va ai nostri Uffici e a Confcommercio. Sono molto soddisfatto perché come Amministrazione comunale andiamo a offrire un’altra forma di sostegno ai nostri commercianti, che per qualsiasi esigenza potranno trovare risposte e consulenza gratuita qui a Bareggio. Il nostro obiettivo, specie in questi anni complicati per la pandemia, è di sostenere il più possibile le nostre attività: lo abbiamo dimostrato erogando il ‘buono imprese’, promuovendo eventi per far vivere il paese e di conseguenza i commercianti e con campagne di sensibilizzazione per invitare i cittadini a fare acquisti a Bareggio".