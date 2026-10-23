A 82 anni dall’uccisione, si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Il partigiano legnanese trucidato dai fascisti sarà ricordato domenica 25 ottobre a Cassano Magnago, nel luogo in cui morì. Alla cerimonia saranno presenti anche i ragazzi delle scuole cittadine.

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Sono trascorsi 82 anni dall’uccisione di Mauro Venegoni, il partigiano legnanese trucidato dai fascisti il 31 ottobre 1944, ed è tempo di celebrarne la memoria.

Si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Domenica 25 ottobre l’Anpi e le Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio e Cassano Magnago ne ricorderanno la figura con la tradizionale cerimonia nei pressi del cippo a lui dedicato, sulla strada tra Busto Arsizio e Cassano Magnago, all’angolo tra via Bonicalza e via Gasparoli, dove fu abbandonato il suo corpo dopo l’assassinio.

Il programma della commemorazione

Il ritrovo è fissato alle 10, con un corteo accompagnato dalla Banda di Cassano Magnago e la deposizione di una corona al cippo. Seguiranno l’introduzione e il coordinamento degli interventi affidati a Giuliano Celin, vicepresidente dell’Anpi di Legnano, e i saluti del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. Interverranno anche i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago e gli studenti delle scuole legnanesi. È inoltre prevista la commemorazione di Carlo Ghezzi, vicepresidente vicario nazionale dell’Anpi. La manifestazione si concluderà con un intermezzo musicale dell’Orchestra del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio.

Chi era Mauro Venegoni

Nato a Legnano il 4 ottobre 1903, Venegoni fu tra i primi a organizzare le formazioni partigiane nella zona, partecipando a numerosi combattimenti. Catturato dai fascisti, venne sottoposto a torture nel tentativo di ottenere informazioni sulla Resistenza locale, ma non cedette. Fu poi ucciso il 31 ottobre 1944. Alla sua memoria è stata conferita la medaglia d’oro al Valor militare della Resistenza.