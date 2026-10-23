Commemorazione

A 82 anni dall’uccisione, si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Il partigiano legnanese trucidato dai fascisti sarà ricordato domenica 25 ottobre a Cassano Magnago, nel luogo in cui morì. Alla cerimonia saranno presenti anche i ragazzi delle scuole cittadine.

A 82 anni dall’uccisione, si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Legnano ·

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Sono trascorsi 82 anni dall’uccisione di Mauro Venegoni, il partigiano legnanese trucidato dai fascisti il 31 ottobre 1944, ed è tempo di celebrarne la memoria.

Si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Domenica 25 ottobre l’Anpi e le Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio e Cassano Magnago ne ricorderanno la figura con la tradizionale cerimonia nei pressi del cippo a lui dedicato, sulla strada tra Busto Arsizio e Cassano Magnago, all’angolo tra via Bonicalza e via Gasparoli, dove fu abbandonato il suo corpo dopo l’assassinio.

Il programma della commemorazione

Il ritrovo è fissato alle 10, con un corteo accompagnato dalla Banda di Cassano Magnago e la deposizione di una corona al cippo. Seguiranno l’introduzione e il coordinamento degli interventi affidati a Giuliano Celin, vicepresidente dell’Anpi di Legnano, e i saluti del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. Interverranno anche i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago e gli studenti delle scuole legnanesi. È inoltre prevista la commemorazione di Carlo Ghezzi, vicepresidente vicario nazionale dell’Anpi. La manifestazione si concluderà con un intermezzo musicale dell’Orchestra del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio.

 

A 82 anni dall'uccisione, si celebra la memoria di Mauro Venegoni

 

Chi era Mauro Venegoni

Nato a Legnano il 4 ottobre 1903, Venegoni fu tra i primi a organizzare le formazioni partigiane nella zona, partecipando a numerosi combattimenti. Catturato dai fascisti, venne sottoposto a torture nel tentativo di ottenere informazioni sulla Resistenza locale, ma non cedette. Fu poi ucciso il 31 ottobre 1944. Alla sua memoria è stata conferita la medaglia d’oro al Valor militare della Resistenza.

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