A 24 anni lascia il suo lavoro in municipio per diventare prete

Lascia il lavoro in municipio per realizzare il sogno di diventare prete

È la scelta di Manuel Marchiori, 24 anni, residente a Busto Garolfo. Ascoltare le persone e condividere il bello della cristianità: questo è ciò che il giovane vuole perseguire una volta diventato prete: a settembre inizierà il suo percorso verso il sacerdozio al Seminario di Venegono Inferiore, una decisione che l’ha spinto a lasciare a giugno il suo lavoro in municipio.

"Da educatore e volontario sto vivendo l'importanza di educare le persone ascoltandole"

Il 24enne racconta:

"Sono sempre stato vicino alla Chiesa e ho iniziato a maturare l’idea di donarmi alla comunità in questo modo alla fine delle medie. Così, oltre a fare prima l’animatore e, dalla terza superiore, l’educatore, cosa che faccio tuttora, ho iniziato dei percorsi vocazionali per trovare la risposta ad alcune domande. Poi è arrivato il 2020, un anno molto particolare: con l’inizio della pandemia mi sono dato al volontariato, perché per me era essenziale interagire con la gente, e ho iniziato un itinerario di accompagnamento vocazionale in Seminario, ma dopo l’arresto di don Emanuele Tempesta, uno dei preti che mi stavano sostenendo nel mio percorso, mi è caduto un po’ il mondo addosso, mi sono dovuto riprendere spiritualmente ed emotivamente e ho iniziato un percorso di psicoterapia. In seguito, l’amicizia e le esperienze vissute con don Giovanni Patella mi hanno spinto a riprendere quel percorso che avevo lasciato in sospeso, anche per paura, con pienezza, gratitudine e una nuova maturità, forgiata anche dalle difficoltà che avevo dovuto affrontare e superare. So cosa vuol dire non essere ascoltato, è una sofferenza, e da educatore e volontario sto vivendo l’importanza di aiutare le persone ascoltandole".