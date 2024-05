I Pensionati ripartono con un nuovo slancio

Un nuovo direttivo per l’Associazione anziani pensionati di San Giorgio su Legnano.

Nuovo direttivo per i Pensionati sangiorgesi, parla la vicepresidente

Dopo la pandemia le cose sono cambiate e l’associazione ha purtroppo rischiato di chiudere, ma grazie a Graziano Bersan le attività, seppur con molta fatica, sono andate avanti.

Spiega la vicepresidente Pasqualina di Bari:

"All’inizio di marzo vengo a conoscenza che Graziano deve subire un piccolo intervento e mi propongo di sostituirlo nel periodo di convalescenza. Inutile dire che sono bastate poche ore per innamorarmi dell’associazione e dei suoi soci, così mi sono proposta per dare una mano a risollevare le sorti dell’associazione. Mi è stato proposto di diventare vicepresidente ed è così che abbiamo creato il nuovo direttivo: Graziano Bersan presidente, io vicepresidente, Alfonso Castelli segretario, Lorenzina Crespi, Pier Angelo Ronchi e Nadia Tosco consiglieri".

La tombola raddoppia e nel weekendci sono gli scacchi nonni-nipoti

Pasqualina di Bari illustra le attività dell’associazione:

"Abbiamo molti progetti: l’appuntamento della tradizionale tombola raddoppia dedicandogli ben due giornate: il mercoledì e il venerdì; si gioca a carte tutti i pomeriggi; anche gli scacchi, approdati da poco, hanno già un calendario fitto di appuntamenti con i weekend dedicati anche ai più giovani per passare del tempo con i nonni".

L'associazione cerca volontari e si prepara a inaugurare la sede rinnovata

Infine un appello:

"Siamo alla ricerca di volontari che abbiano voglia di passare del tempo in sede, sia per fare due chiacchiere sia per giocare con i soci nelle varie attività. amo anche ristrutturando i locali e appena terminati i lavori faremo una grande festa per inaugurare il nuovo circolo".

Per informazioni è possibile scrivere una mail a anziani.sangiorgio24@gmail.com oppure contattare il numero 340.9640045.