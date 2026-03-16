Lo storico parrucchiere abbassa la serranda dopo 56 anni

Giù la serranda di uno dei negozi storici di Bareggio: il parrucchiere per uomo di Pietro Ursomarzo, per tutti «Piero», chiude dopo 56 anni di attività.

Lo storico parrucchiere Pietro Ursomarzo va in pensione

Pietro, oggi 78enne, ha deciso di ritirarsi perché, come racconta con emozione e semplicità, «l’età e la salute si fanno sentire».

Si chiude così una lunga storia fatta di lavoro intenso, iniziata in un’epoca in cui il mestiere che si imparava ancora in giovanissima età, segnava quasi inevitabilmente il proprio destino. Arrivato dalla Calabria nel 1962, Pietro muove i primi passi come professionista nel settore con l’apprendistato a Rho, nonostante avesse già acquisito in qualità di “garzone” tecnica, precisione e spirito di sacrificio. La voglia di mettersi in gioco emerge presto: a soli 16 anni apre un primo negozio ad Arluno, grazie a un permesso speciale concesso dal sindaco nonostante fosse minorenne. Un segnale della determinazione che lo accompagnerà per tutta la vita e che gli permetterà di costruire passo dopo passo il proprio percorso professionale.

Dal 1970 un punto di riferimento per Bareggio e il circondario

Nel marzo del fatidico 1970, a 22 anni, appena rientrato dalla naja e nello stesso anno in cui si sposa, inaugura il negozio di Bareggio. Da quel momento la bottega diventa un punto di riferimento non solo per il paese ma per tutto il circondario. I clienti arrivano anche dai comuni vicini e persino da Milano, soprattutto negli anni dei cosiddetti “capelloni”, quando il lavoro era continuo e le richieste non mancavano. Pietro ha lavorato moltissimo, spesso fino a 12 ore al giorno, guadagnandosi stima e affetto grazie alla sua professionalità: «Non faccio per vantarmi, ma sono bravino!».

Sulla sua poltrona si sono sedute generazioni di clienti

Sulla sua poltrona si sono sedute famiglie intere: padri, figli e poi nipoti, in un continuo passaggio di testimone che racconta meglio di qualsiasi parola il legame costruito nel tempo.

«In 56 anni sono successe tante cose, sarebbe impossibile raccontarle tutte».

Un segno fatto di dedizione, sacrificio e passione

Il negozio passa ora a un ragazzo, con la speranza che possa avere la stessa fortuna e continuare una tradizione fatta di professionalità, impegno e attenzione alle persone. Con il pensionamento di Pietro Ursomarzo, Bareggio saluta non solo un parrucchiere molto apprezzato, ma un volto familiare che per oltre mezzo secolo ha accompagnato la quotidianità del paese, lasciando un segno fatto di dedizione, sacrificio e passione per un mestiere che è stato, prima di tutto, una vocazione.