Nuova guida per Ci-Aiutiamo: Roberto Di Prima eletto presidente

L'assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio dell'associazione. Cristina Scutari ha lasciato la guida dopo l'elezione in Consiglio comunale a Legnano.

«Il nuovo Consiglio raccoglie una preziosa eredità con l’impegno di continuare a promuovere i valori che da sempre ci guidano: solidarietà, collaborazione e vicinanza alle persone». Con queste parole Ci-Aiutiamo odv ha annunciato il rinnovo del proprio Consiglio direttivo, eletto dai soci dell’associazione.

Ci-Aiutiamo, Roberto Di Prima raccoglie l’eredità di Cristina Scutari

A guidare il sodalizio sarà Roberto Di Prima, nuovo presidente. Con lui sono stati eletti Tatiana Lazzati come vicepresidente, Elena Cantoni tesoriera, Michela Glionna segretaria e Sara Vailati consigliera. Il cambio al vertice arriva dopo la decisione della fondatrice Cristina Scutari di lasciare la presidenza in seguito alla sua elezione in Consiglio comunale a Legnano. «Sono diventata consigliera comunale e avrò molto da fare. Per questo lascerò alcuni ruoli che hanno segnato una parte importante del mio percorso. Non sarò più presidente di Ci Aiutiamo, ma Ci Aiutiamo resterà sempre nel mio cuore», aveva scritto nei giorni scorsi sui social, annunciando anche l’addio ad altri incarichi ricoperti negli ultimi anni.

Dal 2022 l’odv offre ascolto e sostegno alle persone in difficoltà

Nata nel 2022 dall’esperienza di un gruppo di volontari già impegnati in numerose iniziative benefiche sul territorio, Ci-Aiutiamo odv è stata fondata dalla stessa Scutari insieme a Claudia Ascone, Roberto Di Prima e Stefania Campa con l’obiettivo di offrire ascolto e sostegno alle persone in difficoltà, creando una rete di collaborazione con associazioni, enti e istituzioni.

«Grazie a Cristina e Claudia per quanto hanno fatto per l’associazione»

Nel comunicare il rinnovo del Direttivo, l’associazione ha rivolto un ringraziamento particolare alla presidente uscente Cristina Scutari e alla vicepresidente Claudia Ascone, «che con passione, competenza e dedizione hanno contribuito alla crescita della nostra associazione, rafforzando la rete di solidarietà e di collaborazioni sul territorio».

E ora avanti tutta con la solidarietà e la vicinanza alle persone

Il nuovo Consiglio raccoglie ora il testimone con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato in questi anni, continuando a promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle persone insieme ai soci, ai volontari e ai sostenitori dell’associazione.