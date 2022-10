78° anniversario dell’eccidio di Robecchetto: in ricordo dei giovani partigiani Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca e Cesare Belloni trucidati dalla milizia fascista.

Il 78° anniversario dell'eccidio di Robecchetto

L’Amministrazione comunale e l’A.N.P.I. Rho organizzano tre iniziative con la partecipazione di studenti e docenti dell’I.S. Puecher-Olivetti, affiancati dal Teatro dell’Armadillo, e di altre scuole rhodensi

Rho non dimentica i ragazzi partigiani, che dopo giorni di torture il 13 ottobre 1944 furono portati a Robecchetto per essere fucilati e poi gettati nel Naviglio Grande nella zona della cascina Padregnana di Robecchetto. Questi i loro nomi: Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti e Luigi Zucca. Un quinto, Cesare Belloni, benché ferito, riuscì a salvarsi in modo fortuito perché creduto morto. Soccorso dai contadini di una cascina e costretto a scappare e a nascondersi per un anno e mezzo, fu poi in grado di testimoniare ciò che era accaduto.

Il programma definito dall’Amministrazione comunale insieme ad A.N.P.I. Rho prevede tre iniziative:

Giovedì 13 ottobre

ore 17.00

Inaugurazione in contemporanea delle targhe “Memoria è Libertà” identificative delle abitazioni di Cesare Belloni (via Pregnana), Alfonso Chiminello (via De Raude), Alvaro Negri (via Baracca), Pasquale Perfetti (via Pomè), Luigi Zucca (via Solferino)

Studenti e docenti dell’I.S. Puecher-Olivetti, affiancati dal Teatro dell’Armadillo, leggeranno brani dedicati alla Resistenza alla presenza di A.N.P.I., amministratori comunali e cittadini

ore 18.00

Conclusione della manifestazione alla Sala Convegni del Tourist InfopointCentRho in piazza San Vittore. Saluti e discorsi conclusivi del sindaco Andrea Orlandi e del Presidente dell’A.N.P.I. Rho Mario Anzani

Giovedì 13 ottobre (16.00 - 19.00)

Sabato 15 ottobre (10.00 - 12.30)

Piazza San Vittore

Serom in cinq col Belunin - mostra sui cinque giovani partigiani curata da A.N.P.I. Rho

Sabato 15 ottobre

14.30 - Piazza Visconti

Ritrovo e partenza dei pullman per Robecchetto con Induno

15.30 - Robecchetto con Induno

Incontro con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali locali e dell’A.N.P.I.

Corteo verso il cippo ricordo dell’eccidio

Discorsi celebrativi alla presenza degli studenti delle scuole rhodensi.

Il progetto del Comune di Rho

“Memoria è Libertà” è il progetto sui luoghi della Resistenza e dell’antifascismo a Rho, che l’Amministrazione comunale e l’A.N.P.I. Rho stanno realizzando per ricordare la storia locale attraverso delle targhe informative e per creare un simbolico percorso storico rivolto alle nuove generazioni. Il progetto “Memoria è Libertà” è destinato a tutti i cittadini, ma soprattutto alle scuole come potenziale proposta didattica per far comprendere i valori della Resistenza e della Costituzione italiana, attraverso un’attività articolata che preveda visite ai luoghi simbolo della Resistenza rhodense.

In occasione del 25 Aprile 2022 sono state posate le prime 7 targhe:

• Il Municipio, piazza Visconti

• La Stazione, piazza Libertà

• Il Circolo Ferrovieri, via Garibaldi

• La tipografia partigiana, via Garibaldi

• La Casa del Fascio, via Martiri della Libertà

• Il Collegio degli Oblati, corso Europa

• Ex scuole Elementari, via De Amicis