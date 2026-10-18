754 espositori da 52 paesi, «Eicma 2026» pronta a invadere Rho

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Il mondo delle due ruote si prepara a invadere la città di Rho con l’edizione più grande di sempre di Eicma in programma dal 3 all’otto novembre nei padiglioni della Fiera di Milano nell’area di Rho-Pero

Eicma presentata a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana

La manifestazione è stata presentata martedì a Palazzo Lombardia, alla presenza dei vertici di Eicma, delle istituzioni e dei rappresentanti del sistema fieristico. Sono intervenuti, oltre a Pietro Meda e Paolo Magri, rispettivamente presidente e Amministratore delegato di Eicma, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, l’amministratore delegato di Fiera Milano Francesco Conci e il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas.

2.120 marchi di mezzi in esposizione nei padiglioni di Rho Fiera

Dal 3 all’8 novembre Fiera Milano ospiterà l’83ª Esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori, che quest’anno raggiunge numeri record: 754 espositori, 2.120 marchi provenienti da 52 Paesi e oltre 300mila metri quadrati complessivi tra superficie espositiva e aree esterne. Per la prima volta nella storia della manifestazione a Rho saranno occupati dieci padiglioni, uno in più rispetto all’edizione precedente.

«Always the first time. Ogni anno, una scoperta» lo slogan scelto per Eicma 2026

Lo slogan scelto per questa edizione è «Always the first time. Ogni anno, una scoperta» un invito a tornare in fiera con la stessa curiosità della prima visita, alla ricerca delle novità tecnologiche, dei modelli più attesi e delle storie che hanno costruito l’immaginario motociclistico.