700mila euro per il nuovo campo sintetico

Novità in vista sul fronte delle strutture sportive comunali a Corbetta. Con l’approvazione del Piano triennale delle Opere pubbliche in Consiglio Comunale «abbiamo stanziato 700mila euro per un intervento importante: la riqualificazione, attraverso la realizzazione del nuovo prato in sintetico, del campo da calcio di via Repubblica - annuncia il sindaco Marco Ballarini - Questo intervento rappresenta un passo concreto per valorizzare uno spazio fondamentale per lo sport e l’aggregazione, un luogo dove i nostri giovani possono crescere, imparare e condividere i valori dello sport. Grazie a questo investimento, puntiamo a creare una struttura capace di ospitare al meglio le attività delle nostre associazioni sportive e di rispondere alle esigenze di tutta la comunità».

Il campo da calcio

Soddisfazione da parte dell’Asd Calcio Corbetta, che ha in gestione il campo sportivo di via Della Repubblica, oltre che lo stadio comunale di via Verdi.

«Siamo contenti e speriamo che il prato sintetico possa essere installato quanto prima, sarà messo sul campo a 11. Sicuramente farà da richiamo anche per nuovi tesserati – interviene il responsabile operativo della società corbettese Domenico Sparapano – Noi ci troviamo a breve per una riunione operativa e poi nelle prossime settimane organizzeremo un incontro con l’Amministrazione per capire bene le tempistiche. Ben venga l’impegno di spesa e ora ci aspettiamo dal sindaco di sapere le date precise dei lavori, così da poterci organizzare al meglio con le nostre attività e per preparare il terreno».

L’Asd Calcio Corbetta si sta anche impegnando, a sue spese, per apportare delle migliorie al campo sportivo comunale:

«Abbiamo inaugurato la tettoia vicino al bar e ora stiamo ampliando un’area con una sorta di tendone chiuso a fianco del bar, così da avere la possibilità di accogliere molte più persone e da utilizzare per feste e altre attività – afferma Sparapano – Inoltre sostituiremo il prato sintetico del campo a 5, che è usurato». La società è in crescita, con circa 200 iscritti (30 in più rispetto allo scorso anno) dai piccoli fino ai juniores. «Stiamo cercando di riportare i ragazzi a Corbetta e fidelizzarli con varie iniziative. Siamo molto felici di essere riusciti a organizzare una festa di Natale con oltre cento partecipanti e abbiamo da poco messo online il nostro nuovo sito internet», racconta il responsabile operativo.

La nuova palestra

«Il nostro impegno per migliorare la qualità degli spazi pubblici e sostenere lo sport non si ferma qui. Continuiamo a lavorare per una città più bella, vivibile e inclusiva», riprende il primo cittadino.

Tra le novità, sempre in ambito sportivo, legate all’approvazione del Piano triennale delle Opere pubbliche c’è anche la realizzazione di una nuova palestra comunale in via Leopardi, per la quale sono stati stanziati 1.055.000 euro.