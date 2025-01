Successo per la mostra storica sul Naviglio Grande e il Canale Villoresi

È stata inaugurata sabato 28 dicembre alle 15.30 nella sala «Artemisia Gentileschi» in via Cattaneo a Corbetta, e poi aperta anche domenica, la mostra di cartoline e foto storiche, tratte dalla collezione di Maurizio Ferrario e Ruggero Repossi, intitolata «Uomini e acque – Il Naviglio Grande e il Canale Villoresi: un percorso nella storia di queste due importanti opere». L’allestimento è stato organizzato dall’associazione «Le Matite colorate» in collaborazione con il Comune di Corbetta, rappresentato all’inaugurazione dall’assessore alla Cultura Antonella Cislaghi.

Nuovo appuntamento il prossimo weekend

«Il successo della mostra di vecchie cartoline sul Naviglio Grande testimonia l'interesse del pubblico per la riscoperta delle radici storiche e culturali di tutti i paesi toccati dalle acque del Naviglio fino ad arrivare a Milano – afferma il presidente dell'associazione «Matite colorate» Roberto Oldani - La capacità delle cartoline di evocare ricordi e raccontare storie del passato ha conquistato visitatori di ogni età, trasformando l'esposizione in un'affascinante celebrazione della memoria e dell'identità cittadina».

Per chi non fosse riuscito a visitarla ci sarà ancora la possibilità di farlo questo weekend: la mostra sarà nuovamente aperta sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.