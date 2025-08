700 mila euro dalla Regione per la Asst-Rhodense

sanità

Attuato un programma di investimenti per la strumentazione medica

I fondi regionale andranno a rinnovare alcuni apparati all’ospedale di Rho e Garbagnate Milanese

La giunta regionale, su proposta dell’assessore al welfare, Guido Bertolaso, ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del “Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità”. Il nuovo piano destina 28,6 milioni di euro a favore di strutture e interventi strategici per l’ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo. Il finanziamento fa seguito ai 202.157.380 milioni di euro già stanziati lo scorso aprile per il 2025.

Cosa prevede il provvedimento

Oltre 23 milioni di euro per interventi urgenti e straordinari in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e antincendio, all’efficientamento energetico, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali, 5,6 milioni di euro per l’acquisto di nuove apparecchiature ecografiche destinate ai consultori e alle sedi territoriali, che rientrano nel programma di sviluppo regionale per favorire la salute riproduttiva, la natalità e la tutela della maternità.

Riservati alla Asst-Rhodense

Il Presidio ospedaliero di Rho riceverà a giorni fondi per un importo di 525 mila euro per la realizzazione di una nuova sala d’attesa del pronto soccorso di corso Europa. Altri soldi sono previsti per l’ospedale di Garbagnate. In viale Forlanini arriveranno 4 ecografi portatili e altri 4 per gli ambulatori per una spesa totale riservata alla Rhodense di 182.828 euro. L’importo complessivo stanziato dalla Regione per la Asst-Rhodense è di circa 700 mila euro.