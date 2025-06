"6000 passi di salute": in cammino per aiutare chi soffre di patologie reumatologiche

Buona partecipazione di cittadini a Legnano alla "6000 passi di salute Muoviti muoviti", camminata promossa dalla sezione cittadina di Alomar odv (Associazione lombarda malattie reumatologiche).

Buona partecipazione per la "6000 passi di salute"

L'iniziativa, che come da tradizione si è aperta con una conferenza sull'importanza del movimento corretto, è andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 22 giugno. Nella sala conferenze della Croce rossa italiana in via Ragazzi del ‘99, sono intervenuti Maria Grazia Pisu, presidente di Alomar odv, Giovanna Raimondi, responsabile della sezione di Legnano dell'associazione, Angelamaria Sibilano dell'Asst Ovest Milanese, Paola Faggioli, direttore della Reumatologia dell'Asst Ovest Milanese, Anna Pavan, vicesindaco di Legnano con delega al Benessere e sicurezza sociale, Laura Castelnovo, Massimo Calabrese e Valeria Bertolini, rispettivamente reumatologa, fisioterapista e terapista occupazionale dell’Asst Ovest Milanese, Clara Melis, assistente sanitaria della Struttura semplice Promozione della salute dell’Ats Milano Ovest e dei Gruppi di cammino, Laura Colombo del Nordic walking sangiorgese. A moderare gli interventi sono stati Elisabetta Bagolini, consigliere di Alomar odv, e Andrea Ciocia, funzionario della Croce rossa di Legnano.

Il ricavato servirà ad aiutare i malati reumatologici

Al termine della conferenza, verso le 10.45, i partecipanti alla camminata (tra i quali il gruppo del Nordic walking sangiorgese) si sono messi in marcia, percorrendo circa quattro chilometri nel quartiere Canazza. Con buon ritmo, sono giunti al traguardo verso le 12, sfoggiando un bel sorriso. A seguire l'estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi e un aperitivo per tutti i partecipanti. Il contributo di partecipazione, legato alla lotteria, è stato devoluto alla sezione legnanese di Alomar odv per promuovere progetti di sostegno sul territorio a favore di chi soffre di una patologia reumatologica.

"Grazie alla Croce rossa, ai medici e alle istituzioni"

La presidente di Alomar odv Maria Grazia Pisu ha dichiarato:

"La camminata di oggi è stata veramente importante perché coinvolgiamo sempre tutta la popolazione e quindi partecipano tutti volentieri, nonostante il caldo. C’è stata molta soddisfazione. È fondamentale avere degli sponsor che ci donano prodotti da estrarre nel sorteggio, poiché questo determina un maggior coinvolgimento, oltre al movimento. Un ringraziamento va alla Croce rossa che ci ha ospitato, ai medici e alle istituzioni che ci accompagnano sempre con disponibilità e gentilezza".

"Si sta insieme per aiutare chi non sta bene"

Laura Colombo per il Nordic walking sangiorgese ha aggiunto:

"La nostra associazione è molto sensibile a questa causa, perché crediamo fermamente che, passando parola e facendo conoscere i problemi, possiamo aiutare queste persone. Ci teniamo a essere presenti. Pratichiamo una disciplina molto consigliata, soprattutto per le persone con patologie, perché usando i bastoncini in modo corretto, muovono tutto il corpo, praticamente come se nuotassero. Il Nordic walking è il nuoto per chi non ama l’acqua. Noi muoviamo gli stessi muscoli che si muovono nuotando. La base della nostra etica come associazione è che si sta insieme quando si sta bene e si sta insieme per aiutare chi non sta bene. Siamo presenti anche al Run for Parkinson e ad altre manifestazioni sportive del territorio. Solo aiutandoci possiamo andare avanti, altrimenti non andiamo da nessuna parte".

Quello con Alomar odv ormai è un appuntamento fisso

L’appuntamento con Alomar odv è ormai fisso. Si tratta di un'associazione presente sul territorio lombardo con otto sezioni, aperta a collaborazioni regionali e partecipe a molte iniziative che coinvolgono la città, come per esempio il tavolo per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La mattinata è trascorsa velocemente grazie alle relazioni di diversi professionisti di Asst e Ats, che hanno fornito un fondamento scientifico riguardo ai benefici dell'attività fisica.

"Una proposta che unisce svago e promozione della salute"

Il vicesindaco Anna Pavan ha concluso:

"Questa, come altre proposte di Alomar, ha importanza sia per i contenuti che diffonde, sia per la capacità di mettere insieme persone provenienti da quartieri e mondi diversi, in un momento di svago ma anche di grande rilevanza per la salute".