"6000 passi di salute" con Alomar per stare bene e fare del bene

In cammino con Alomar odv verso la salute percorrendo 6mila passi in una giornata dedicata alla vita con una patologia reumatologica nella consapevolezza dei propri diritti.

"6000 passi di salute" per promuovere il movimento come forma di prevenzione

Domenica mattina è andata in scena "6000 passi di salute" l’annuale iniziativa targata Alomar (Associazione lombarda malati reumatici) che mira a promuovere il movimento come forma di prevenzione. La camminata è stata preceduta da una conferenza sulle malattie reumatologiche che si è svolta nella sede del comitato cittadino della Croce rossa in via Ragazzi del ‘99 e ha visto la partecipazione del vicesindaco Anna Pavan, della presidente di Alomar Maria Grazia Pisu e della responsabile della sezione legnanese dell’associazione Elisabetta Bagolini, del presidente della Cri Luca Roveda e del responsabile amministrativo della Cri Andrea Ciocia, del direttore del Dipartimento di Area medica dell’Asst Ovest Milanese Antonino Mazzone, della responsabile della Reumatologia dell’Asst Ovest Milanese Paola Faggioli, della direttrice del patronato Inca Elisa Rebecchi che è intervenuta sul tema "Ogni diritto sconosciuto è un diritto negato" e dell’assistente sanitaria dell’Ats Clara Melis che ha illustrato l’importanza della strategia di "attivazione di comunità". Nell’occasione è stata presentata l’esperienza dei Gruppi di cammino e Nordic walking.

Con i fondi raccolti si acquisterà un evidenziatore di vene per l'ospedale di Magenta

Durante la mattinata è stata raccolta una somma allo scopo di donare alla Reumatologia dell'ospedale Fornaroli di Magenta un evidenziatore di vene per facilitare prelievi e infusioni ai pazienti con vene difficili da individuare

Al termine della conferenza, è iniziata la passeggiata su un circuito di circa quattro chilometri e mezzo in Canazza, dopodiché, nella sede della Croce rossa, sono stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Prima dell’aperitivo conclusivo, il direttore sociosanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guido Guizzetti è intervenuto ringraziando Alomar e la Cri per avere organizzato un evento così ben riuscito e partecipato. Ha ricordato che la prevenzione è una grande scommessa di Regione Lombardia che punta sulla prevenzione primaria e secondaria e ha annunciato che entro un anno Case di comunità più strutturate, con più spazi e maggiore personale medico, andranno a sostituire quelle temporanee e che all’interno del vecchio ospedale di Legnano sarà avviata una nuova struttura per le patologie croniche.