Esami gratuiti per la salute della donna

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che ricorre il 22 aprile, l'Asst Ovest Milanese offre esami gratuiti per la prevenzione in rosa ma anche incontri dedicati agli stili di vita e al benessere in gravidanza.

L'Asst offre esami gratuiti per la salute femminile

Gli appuntamenti sono in programma da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile, in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza all’età adulta, con l'obiettivo di migliorare sempre di più i servizi offerti dalla Asst e di rispondere alle esigenze specifiche di ogni donna.

Le attività si inseriscono nell'ambito della nona edizione dell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda.

Ecco gli esami offerti all'ospedale nuovo di Legnano

Ecografia bilaterale mammella

Data 18/04/2024

Ore 8-15

Sede ambulatorio di senologia radiologia piano 1 C

Contatti Tel. 0331 449837

Prenotazione obbligatoria

Visita con l'oncologo - Visita e colloquio per prevenzione, consigli sugli stili di vita, screening e autopalpazione della mammella. Il colloquio prevede anche la visita senologica

Data 18/04/2024 - 20/04/2024

Ore 9:30-12:30 - 14:30-16:30

Sede Ospedale nuovo di Legnano

Contatti Tel. 0331 449151 - Chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12

Prenotazione obbligatoria

Visita infettivologica

Possibilità di eseguire screening sierologico HIV, Lue, HCV e tamponi ginecologici per diagnosi di Chlamydia trichomatis, Neisseria gonorrhoeae. Mycoplasmi urogenitali, vaginosi batteriche e fungine

Data 18/04/2024 - 19/04/2024 - 22/04/2024 - 23/04/2024 - 24/04/2024

Ore 9-12:30 - 14-15:30

Sede Settore A, 4° piano, Ospedale Nuovo di Legnano

Contatti Tel. 0331 449733

Ambulatorio WomanIST (all'attenzione del dottor Bernacchia e della dottoressa Canavesi) - Per prenotazione chiamare al numero indicato nei giorni lavorativi 10-15)

Prenotazione obbligatoria

Screening osteoporosi consulenza/visita

Data 23/04/2024

Ore 14:30 - 17:30

Sede MAC medicina Oncologia Ospedale nuovo di Legnano liv 1 area B

Contatti Tel. 0331 449305 - telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30

Prenotazione obbligatoria

Gli esami e gli incontri offerti all'ospedale di Magenta

Ecografie ginecologiche transvaginali e transaddominali

Data 19/04/2024

Ore 14- 17.30

Sede Ambulatori polispecialistici

Contatti ostetriciaginecologiamagenta@asst-ovestmi.it

Prenotazione obbligatoria

Incontro "Benessere, prevenzione e screening in GRAVIDANZA: dal concepimento al parto"

Data 23/04/2024

Ore 11-12.30

Sede Aula Formazione, Area B, Piano 0

Contatti ginecologialegnano@asst-ovestmi.it

Prenotazione obbligatoria (indicare il nome, il numero di telefono e il numero dei partecipanti all'incontro)

Screening osteoporosi

Data 22/04/2024

Ore 14.30-17

Sede MAC

Contatti Tel. 02.97963504 - 02.97963843

Prenotazione obbligatoria (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30)

Incontro: Update su stile di vita, alimentazione e attività fisica come prevenzione primaria dei tumori della mammella

Data 24/04/2024

Ore 16.30-18.30

Sede Magenta Ospedale Fornaroli

Contatti Tel. 02.97963245 oncologiamagenta@asst-ovestmi.it

Prenotazione obbligatoria (possibile partecipazione virtuale attraverso piattaforma Zoom per cui verrà avviato link ai richiedenti, previa disponibilità di mail del richiedente)

Visita senologica

Venerdì 19/04/2024

Ore 16-18.30

Sede Amb 4 Poliambulatori (1 piano, AREA P)

Contatti 800843843 (referente dottoressa Laura Balzarotti)

Visita proctologica/Visita chirurgia colorettale

Martedì 23/04/2024

Ore 10 alle 13

Sede Amb 2 Poliambulatorio (1 piano, AREA P)

Contatti 800843843 (referente dottoressa Lorenza Zampino)