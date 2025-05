In via Redipuglia a Rho, dove sono in corso i lavori per il Parcheggio Spugna, è stato istituito il senso unico di marcia da via Cairoli in direzione di Corso Europa.

52 nuovi parcheggi gratuiti grazie al nuovo senso unico

Il flusso veicolare sarà temporaneamente deviato verso l’uscita di via Ratti, da cui sarà possibile entrare per l'uso del parcheggio. Si prega di prestare attenzione.

Lungo tutta la via sono stati ricavati per il momento 52 stalli gratuiti per garantire la sosta in fase di cantiere. Altri verranno aggiunti nei prossimi giorni, sempre in via sperimentale.