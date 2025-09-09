50 nuovi posti auto in arrivo a Bonirola

Sono partiti in questi giorni i lavori in via Schenavoglia, un intervento pensato per rispondere alle esigenze delle tante nuove famiglie che hanno scelto di vivere nella frazione di Bonirola a Gaggiano. Più posti auto significa più comodità e accessibilità alle abitazioni.

Molte case servono parcheggi

La frazione negli ultimi anni si è ampliata notevolmente da un punto di vista residenziale, quindi sono cambiate le esigenze e le richieste di parcheggi auto. Oltre a queste nuove aree sosta, con 50 posti, verrà istituito un senso unico da via Fermi a via Galilei: proprio per questo l’Amministrazione invita tutti i cittadini a consultare la planimetria e seguire la segnaletica stradale. Ma non è tutto, anche le fermate dello scuolabus saranno spostate sul lato opposto della strada.

Un’attenzione particolare è rivolta anche per le famiglie che frequentano la scuola materna di via Volta: verrà introdotta un’area con disco orario negli orari di ingresso e uscita, così da avere più posti disponibili e ridurre i disagi.