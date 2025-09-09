50 nuovi posti auto in arrivo a Bonirola

Sono partiti in questi giorni i lavori in via Schenavoglia, un intervento pensato per rispondere alle esigenze delle tante nuove famiglie che hanno scelto di vivere nella frazione di Bonirola a Gaggiano. Più posti auto significa più comodità e accessibilità alle abitazioni.
Molte case servono parcheggi
La frazione negli ultimi anni si è ampliata notevolmente da un punto di vista residenziale, quindi sono cambiate le esigenze e le richieste di parcheggi auto. Oltre a queste nuove aree sosta, con 50 posti, verrà istituito un senso unico da via Fermi a via Galilei: proprio per questo l’Amministrazione invita tutti i cittadini a consultare la planimetria e seguire la segnaletica stradale. Ma non è tutto, anche le fermate dello scuolabus saranno spostate sul lato opposto della strada.
Un’attenzione particolare è rivolta anche per le famiglie che frequentano la scuola materna di via Volta: verrà introdotta un’area con disco orario negli orari di ingresso e uscita, così da avere più posti disponibili e ridurre i disagi.
“Un passo concreto per rendere la nostra frazione più vivibile e a misura di famiglia – spiega il sindaco Enrico Baj – Con la consegna dell’ultimo insediamento residenziale di quest’estate abbiamo pensato di dover far qualcosa per creare nuovi posti auto, un bene sempre più prezioso per i residenti. La strada in questione dove sono iniziati i lavori è interclusa, quindi abbiamo deciso di trasformarla in senso unico e nel lato dove non transitano le auto ricavare i posti sosta, con un investimento irrisorio, venendo incontro alle esigenze della comunità”