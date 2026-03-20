50 anni di Asilo nido comunale: il convegno, la mostra e i laboratori

L’Asilo nido comunale di Arluno compie 50anni. In occasione di questo importante anniversario domani, sabato 21 marzo, dalle 9.30 alle 12.30 all’auditorium del Centro Sacro Cuore in via G. Marconi 28 si terrà un convegno aperto a tutta la cittadinanza, che vedrà alternarsi diversi interventi e testimonianze.

Il convegno

L’Asilo nido iniziava la sua attività nel novembre del 1976. Cinquant’anni di impegno e storie di tanti bambini che sono stati accompagnati nel loro percorso di crescita. «Il convegno, ricordando il passato, vuole guardare al futuro ed essere un momento di riflessione, un dialogo a più voci in cui si intrecciano e confrontano diverse esperienze – spiega l’assessore assessore a Educazione, Infanzia, Politiche scolastiche ed educative Miriam Chiodini – L’ingresso è libero, invitiamo tutti gli arlunesi a unirsi a noi per festeggiare i 50 anni del nostro nido, un importante traguardo che racconta la crescita di un intero territorio e della sua comunità. 50 anni ricchi di tante storie, di impegno, così come tanti sono i bambini e le bambine che hanno vissuto parte del loro percorso di crescita qui al nido, che nel corso del tempo ha saputo diventare un servizio importante e integrante per tutta la nostra comunità, direi anche un servizio che è diventato ed è stato per tanti anni e lo è ancora un punto di riferimento per il territorio. Ecco perché vogliamo festeggiare insieme a tutti i cittadini questo traguardo, invitandoli appunto al convegno».

I laboratori e le attività per i bambini e la mostra

Nel pomeriggio invece, dalle 15 alle 18, l’Asilo nido comunale aprirà le sue porte in via E. Villoresi 22 ai bambini e alle loro famiglie per laboratori e attività. «Per i bambini abbiamo pensato a un momento particolare al pomeriggio sempre del giorno 21 marzo – aggiunge l’assessore Chiodini – All’asilo nido le educatrici allestiranno per loro delle attività e dei laboratori, così che potranno esprimersi tranquillamente in piena libertà».

Inoltre in occasione dei 50 anni dell’Asilo nido sarà possibile visitare una mostra che ne ripercorre la storia attraverso una serie di pannelli, che dopo l’esposizione verranno conservati all’Oratorio Sacro Cuore.